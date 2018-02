Historischer Kalender – 16. Februar

1568 – Die römische Inquisition verurteilt alle Niederländer wegen Häresie zum Tode und nimmt von dem Beschluss nur wenige namentlich angeführte Persönlichkeiten aus. Der spanische König Philipp II. bestätigt zehn Tage später diese Verfügung und ordnet Massenhinrichtungen in den spanischen Niederlanden an.

1808 – Französische Truppen marschieren in Spanien ein. Kaiser Napoleons ältester Bruder Joseph Bonaparte wird nach der Vertreibung der Bourbonen als König von Spanien eingesetzt.

1858 – Unweit von Lüttingen finden sechs Fischer am Rhein-Ufer den Lüttinger Knaben, eine eineinhalb Meter große Bronzestatue aus römischer Zeit. (Sie befindet sich nun im Alten Museum in Berlin).

1863 – Die Kansas State University wird in Manhattan gegründet.

1883 – In Sankt Petersburg findet die Uraufführung der Oper "Der Gefangene im Kaukasus" von Cesar Cui (Zesar Antonowitsch Kjui) statt.

1893 – Die Sinfonische Dichtung "En Saga" von Jean Sibelius wird in Helsinki uraufgeführt.

1903 – Die USA sichern sich vertraglich das Recht, Flottenstützpunkte auf Kuba zu errichten – Guantanamo Bay und Bahia Honda.

1918 – Der englische Hafen Dover wird von deutschen U-Booten angegriffen.

1918 – Die deutsche Oberste Heeresleitung verfügt die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Russland.

1918 – Die litauische Nationalversammlung proklamiert die Unabhängigkeit des baltischen Landes.

1923 – Das vormals deutsche Memel-Gebiet wird Litauen angegliedert.

1923 – In Ägypten öffnen der britische Archäologe Howard Carter und Lord Carnarvon im Tal der Könige westlich von Theben die Grabkammer von Tut-ench-Amun aus der 18. Dynastie (14. Jahrhundert v. Chr.), die sie im November des Vorjahres entdeckt hatten. Die berühmte Totenmaske befindet sich nun im Museum von Kairo.

1933 – Angesichts der deutschen Bedrohung reaktivieren die Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien ihre – 1920/21 unter französischer Schirmherrschaft gebildete – "Kleine Entente" und richten einen Ständigen Rat ihrer Außenminister ein.

1938 – Bundeskanzler Kurt Schuschnigg trägt dem Ultimatum Hitlers (Berchtesgadener Abkommen) Rechnung und bildet die Bundesregierung um: Der Nationalsozialist Arthur Seyß-Inquart wird Innen- und Sicherheitsminister und hebt sogleich das Verbot des Hitlergrußes auf. Generelle Amnestie für politische Delikte.

1948 – Julio Natalicio Gonzalez wird zum Präsidenten von Paraguay gewählt. An den Wahlen war nur die Colorado-Partei beteiligt, nachdem die anderen Parteien zuvor verboten worden waren.

1948 – Der Astronom Gerard Peter Kuiper entdeckt den um den Planeten Uranus kreisenden Mond Miranda.

1963 – Mit ihrer zweiten Single "Please, Please Me" erstürmen die Beatles erstmals die Spitze der britischen Charts.

1978 – Japan und China unterzeichnen in Peking ein Handelsabkommen über 20 Milliarden Dollar.

1978 – Das deutsche Parlament verabschiedet mit nur einer Stimme Mehrheit das umstrittene Antiterrorgesetz.

1983 – Nach einem Bericht der Vereinten Nationen wurden in den vergangenen 15 Jahren weltweit mindestens zwei Millionen Menschen ohne gerichtliche Verfahren hingerichtet.

1988 – Die UdSSR beginnt mit dem Abbau der ersten Mittelstreckenwaffen.

1993 – Bei einem Fährunglück kommen vor der Küste Haitis mehr als tausend Menschen ums Leben.

1998 – Ein taiwanesischer Airbus stürzt beim Landeanflug in Taipeh ab. Alle 203 Insassen kommen ums Leben.

1998 – Die ersten Eignungstests für Frauen, die sich freiwillig für einen Dienst beim Bundesheer gemeldet haben, beginnen.

2003 – In Wien scheitern die schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen, deren Aufnahme in den Reihen der Grünen auf heftigen Widerstand gestoßen war. ÖVP-Chef Bundeskanzler Wolfgang Schüssel optiert für die Fortsetzung der Koalition mit der bei den Nationalratswahlen 2002 empfindlich geschwächten FPÖ.

2003 – Bei der Präsidentenwahl in Zypern unterliegt der konservative Amtsinhaber Glafcos Clerides seinem von der Linken unterstützten Herausforderer Tassos Papadopoulos.

Geburtstage

Selim Palmgren, finn. Komponist (1878-1951)

Otto Buchinger, dt. Mediziner (1878-1966)

Ossip Isidorowitsch Dymow, russ. Schriftst. (1878-1959)

Michail Tuchatschewski, sowj. Marschall (1893-1937)

Josef Krainer (sr.), öst. Politiker, ÖVP-Landeshauptmann der Steiermark (1903-1971)

Karl Otto Mühl, dt. Schriftsteller (1923- )

Edzard Reuter, dt. Industriemanager (1928- )

Cathy Freeman, austral. Leichtathletin (1973- )

Todestage

Aurora Gräfin von Königsmarck, dt. Aristokratin (Mätresse von König August dem Starken von Polen u. spätere Pröpstin des Damenstifts Quedlinburg) (1662-1728)

Friedrich Dessauer, dt. Biophysiker u. Philosoph (1881-1963)

Aleksandar Tisma, serb. Schriftsteller (1924-2003)

Georg Pappas, öst. Unternehmer (1928-2008)

Amos Gutman, israel. Filmemacher (1954-1993)

(APA, 16.2.2018)