Drei Tote bei Brand auf Bauernhof im Weinviertel

Eine Person weiterhin vermisst – Explosion vorangegangen

Harmannsdorf – Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Obergänserndorf in der Marktgemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hat am Dienstagnachmittag drei Todesopfer gefordert. Dem Feuer war laut Polizeisprecher Johann Baumschlager eine Explosion vorangegangen. Löscharbeiten dauerten am Abend an.

Nachbarn schlugen Alarm und verständigten die Einsatzkräfte. Zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mann aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Unbestätigt blieb zunächst, dass in der Maschinenhalle Arbeiten durchgeführt worden sein sollen.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden mehrere Großtanklöschfahrzeuge angefordert. Drehleitern kamen laut Resperger ebenfalls zum Einsatz.

Seitens der Polizei trafen noch am Dienstagabend die Tatort- und die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich in Obergänserndorf ein. Erste Erhebungen wurden aufgenommen. Vater, Sohn und ein Enkelkind galten zunächst als vermisst. (APA, 13.2.2018)