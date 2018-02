Arsenal sechs Wochen ohne Stürmer Lacazette

Französischer Stürmer unterzog sich Arthroskopie am linken Knie

London – Arsenal muss bis zu sechs Wochen auf Stürmer Alexandre Lacazette verzichten. Der Franzose unterzog sich am Dienstag einer Arthroskopie am linken Knie, wie der englische Premier-League-Club bekannt gab. Lacazette wird damit die Auftritte Arsenals im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League gegen Östersund ebenso versäumen wie das Ligacup-Finale gegen Manchester City am 25. Februar.

Der vergangenen Sommer um mehr als 50 Millionen Euro von Lyon verpflichtete Lacazette traf in 26 Ligaspielen neunmal für Arsenal. (APA/Reuters, 13.2.2018)