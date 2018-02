Aktuelle Wissenschaftstermine

Saubere Energie

Die Energiewende als Wettbewerbsvorteil und wie sie im Sinne der Menschen und der Unternehmen gestaltet werden kann, wird zentrales Thema der World Sustainable Energy Days 2018 sein, die von 28. Februar bis 2. März in Wels stattfinden. Die Tagung präsentiert anhand von Fachkonferenzen, Workshops und Exkursionen Strategien, technologische Innovationen und Märkte für erneuerbare Energie und Energieeffizienz.

Kulturelles Erbe

Wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um? Welche Maßnahmen sind nötig, damit es auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt? Wie gelingt die Gratwanderung zwischen Bewahren und Modernisieren? Diese und andere Fragen versuchen Experten anlässlich des Themenabends "Heritage als gesellschaftliche Verantwortung" des Postgraduate Center am 20. Februar in der Alten Kapelle am Campus der Uni Wien zu klären.



Universitärer Unternehmergeist

Am 16. Februar treffen sich Investoren, Unternehmer und Wissenschafter beim Innovation Summit der TU Wien, um das Thema Unternehmensgründungen an Universitäten, Spin-offs und neue Geschäftsmodelle für die Forschung zu diskutieren.

(14.2.2018)