US-Geheimdienstdirektor: Russland hat Kongresswahlen im Visier

Dan Coats erwartet auch Destabilisierungsversuche in Europa durch Moskau

Washington – Der oberste Geheimdienstler der USA erwartet russische Versuche einer Beeinflussung der US-Kongresswahlen im November. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass Russland seine letzten Anstrengungen als einen Erfolg wertet und die Halbzeitwahlen als ein mögliches Ziel für Operationen sieht", sagte der nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats am Dienstag in Washington.

Die US-Geheimdienste erwarteten, dass Russland weiter gezielt Propaganda und soziale Medien einsetzen werde, insbesondere Programme, die sich als Personen ausgeben (bots). Diese Versuche hätten zum Ziel, politische und soziale Risse in den Vereinigten Staaten zu verschlimmern, so Coats in einer turnusmäßigen Anhörung vor dem US-Kongress.

Auch in Mittel- und Osteuropa Destabilisierungsversuche

Im November werden in den USA das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Russland werden Versuche vorgeworfen, die US-Präsidentenwahl 2016 beeinflusst zu haben.

Auch in Mittel- und Osteuropa erwartete Coats weitere Versuche zur Destabilisierung durch Russland. Ohne einzelne Länder beim Namen zu nennen, warnte er vor einem demokratischen Niedergang in Osteuropa. Dort würden Institutionen wie die Gerichtsbarkeit und Nachrichtenmedien gezielt angegriffen. (APA, 13.2.2018)