Schulz-Rücktritt offiziell: Gegenwind für Nahles als SPD-Vorsitzende

Andrea Nahles übernimmt die Partei, dann ist wieder Ruhe im Karton: Dieser Plan der SPD-Spitze geht nicht auf. Der Widerstand gegen die Fraktionschefin wächst. Simone Lange, Bürgermeisterin aus Flensburg, macht ihr sogar den Vorsitz streitig und kandidiert ebenfalls. Schulz trat am Dienstagabend zurück

Wie außergewöhnlich die Zeiten in Berlin sind, zeigt sich auch beim TV-Programm. So mancher hatte sich schon gewundert, dass am Sonntag Anne Will nicht talkte. Gesprächsstoff hätte es ja genug gegeben. Doch die ARD erklärte hinterher: Es wollte sich schlicht niemand in ihre Sendung setzen.

SPD-Vizechefin Manuela Schwesig sagte dafür in der "Rheinischen Post": "Wir müssen diese Chaostage hinter uns lassen." Eigentlich hatte die Parteispitze gehofft, es würde nun langsam wieder Ruhe einkehren. Doch es will nicht gelingen.

Parteiintern wächst der Widerstand gegen Fraktionschefin Andrea Nahles als kommissarische Parteichefin. Schulz selbst hatte Nahles noch als seine Nachfolgerin vorgeschlagen, es schien zunächst allen die beste Lösung zu sein. Fraktions- und Parteivorsitz sollten in einer Hand sein – und das recht rasch.

Nun gibt es aber zunehmend Unmut über das Prozedere. Vor allem aus den Landesverbänden Berlin und Schleswig-Holstein kommt Kritik. Tenor: Dies sei eine Hoppla-Hopp-Aktion, eigentlich müsste bis zur Wahl von Nahles einer der SPD-Vizechefs die Partei zunächst kommissarisch übernehmen. Derer gibt es genug, nämlich sechs: Malu Dreyer, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Olaf Scholz, Manuela Schwesig und Ralf Stegner. Fraktionschefin Nahles hingegen sei kein gewähltes Mitglied des Bundesvorstandes und gehört auch dem Präsidium nicht an.

Im Organisationsstatut der SPD findet sich kein Passus, der genau regelt, was nach dem Rücktritt eines Parteichefs geschehen muss. Vorgegeben ist nur, dass die Wahl des Parteivorstandes durch einen Parteitag erfolgen muss. Für den Staatsrechtler Jörn Ipsen ist das noch am Dienstagnachmittag von der SPD-Spitze angepeilte Verfahren ein Verstoß gegen die Satzung der SPD.

"Ihre Bestellung als kommissarische Vorsitzende wäre ungültig – das ist völlig eindeutig", sagte er der "Osnabrücker Zeitung". Auch der Chef der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen, Harald Baumann-Hasske, erklärt in der "Welt", für eine kommissarische Übernahme des Vorsitzes bestehe "satzungsmäßig keine Grundlage".

Überraschende Kandidatur ...

Überrascht wurde die Parteispitze auch von einer weiteren Anwärterin auf den Parteivorsitz. Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg (Schleswig-Holstein), hat angekündigt, beim Parteitag für das Amt der SPD-Vorsitzenden zu kandidieren, und dies dem SPD-Vorstand in einem Brief mitgeteilt.

Als Grund für ihren Schritt gibt sie an, die Wahl des Vorsitzenden beziehungsweise der Vorsitzenden dürfe nicht "von einer kleinen Gruppe festgelegt werden". Die 41-jährige ehemalige Kriminalbeamtin schreibt: "Ich kann das Gefühl der Ohnmacht vieler Mitglieder gegenüber denen, die in Berlin Entscheidungen treffen, ohne die Basis einzubeziehen, sehr gut nachvollziehen."

Und weiter: "Eine Einzelkandidatur, die von Funktionsträgerinnen und -trägern beschlossen und ohne große Diskussion durchgewinkt wird, kann kein Zeichen für einen Aufschwung oder Neuanfang sein." Sie wolle daher "den Mitgliedern wieder eine Stimme geben" und "der Partei eine Wahl ermöglichen", so Lange.

... aber kaum Chancen

Chancen hat Lange kaum. Doch ihre Kandidatur zeigt den Unmut der Basis. Sie kommt aber nicht überall gut an. SPD-Vize Stegner, ebenfalls aus Schleswig-Holstein, rügt: "Jeder von uns ist gut beraten, das Interesse der Partei und des Landes über die eigenen Ambitionen zu stellen. Schluss mit der Disziplinlosigkeit in der SPD."

Auch 25 Prominente, die sich im Wahlkampf für die SPD engagiert haben, verlangen in einem offenen Brief, "interne Kämpfe zu beenden und keine weiteren Personaldebatten zu betreiben". Unterschrieben haben den Aufruf unter anderem Schauspielerin Iris Berben, Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, Pianist Igor Levit, Schauspieler Clemens Schick, Schriftstellerin Eva Menasse und Historiker Peter Brandt, Sohn von Altkanzler Willy Brandt.

Kein Grund für Ex-SPD-Chef Kurt Beck, sich zurückzuhalten. Er klagt über das Chaos: "Der Wert der Solidarität zählt in der SPD offensichtlich nicht mehr so viel, wenn es um Posten und Personal geht." (Birgit Baumann aus Berlin, 14.2.2018)