Neos kritisieren Straches Balkan-Einmischungen

Pinke berufen Rat für Fragen der österreichischen Integrations- und Außenpolitik ein. Strache kann Aufregung über Zitat nicht nachvollziehen

Wien – Dass sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu außenpolitischen Fragen wie zuletzt zum Kosovo äußert, ist für die Neos befremdlich. Daher berufen sie den Rat für Fragen der österreichischen Integrations- und Außenpolitik ein. Die Pinken fordern damit Ressortchefin Karin Kneissl auf, zu den Äußerungen Straches vor dem Parlament Stellung zu beziehen und Richtlinien der Regierung zu erklären.

Die Aussagen Straches zur Republik Serbien und zur Unabhängigkeit des Kosovo seien schwerwiegende außenpolitische Entgleisungen, die die Glaubwürdigkeit Österreichs infrage stellen. Strache hatte am Sonntag in einem Interview in der Belgrader Zeitung "Politika" gesagt, dass der Kosovo "ein Teil Serbiens" sei – und damit für Aufregung gesorgt. "Ganz augenscheinlich ist Strache nicht klar, was er als Vizekanzler anrichten kann, wenn er in der Nachbarschaft der Europäischen Union anstachelt. Er arbeitet immer noch im Modus des Oppositionschefs im Wahlkampf", sagte Vizeklubchef Nikolaus Scherak zum STANDARD. Sollte der Konflikt eskalieren, trage Österreich Mitverantwortung.

Mit der Einberufung des Rats für Fragen der österreichischen Außenpolitik erwarten sich die Pinken auch eine Reaktion von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er soll die Richtlinien der österreichischen Außenpolitik erklären.

Strache versteht Aufregung nicht

Vizekanzler Strache kann die Aufregung über seine Aussagen zum Kosovo nicht nachvollziehen. "Die Aufregung verstehe ich nicht", sagte Strache im APA-Interview. Es werde bei ihm immer versucht, "künstliche Aufregung zu erzeugen".

Seine Aussage, dass der Kosovo ein Teil Serbiens sei, sei so gemeint gewesen, dass dies die Rechtsansicht Serbiens sei. Sein Pressesprecher habe den Text für das schriftliche Interview mit der Belgrader Tageszeitung "Politika" übermittelt, ohne dass er ihn gesehen habe. Trotzdem sei aber klar, wenn man den nächsten Satz fertiglese, dass er die Rechtsmeinung Serbiens gemeint habe.

Strache bekräftigte, dass er die Anerkennung des Kosovo durch Österreich seinerzeit nicht für gut befunden habe. Aber auch wenn er dies als Privatperson kritisiert habe, stehe er selbstverständlich hinter der Entscheidung Österreichs. Der Vizekanzler verwies auch darauf, dass über 80 UN-Staaten den Kosovo bisher nicht anerkannt haben.

Für den FPÖ-Obmann ist Serbien "nicht das Problem, sondern Teil der Lösung". Seiner Ansicht nach sind Belgrad und Prishtina aufgefordert, einen Kompromiss zu suchen, der wohl für beide Seiten schmerzhaft sein werde. Eine Autonomie sei dabei ebenso eine Möglichkeit wie auch andere Lösungen. Ziel müsse jedenfalls eine nachhaltige Lösung sein, und dafür müssten beide Seiten eine Entscheidung mittragen. Man müsse alle Seiten anhören und mit allen sprechen. (mte, APA, 14.2.2018)