Medienanwältin sieht gute Chancen für Wolfs Klage gegen Strache

Vizekanzler fordert im Gegensatz zu FPÖ-Generalsekretär Vilimsky keinen Rücktritt von Wrabetz – Medienanwältin Windhager: "Man kann nicht Unwahrheiten unter dem Deckmantel der Satire verbreiten"

Wien – Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sein Posting mit dem Vorwurf der Lüge an den ORF, bebildert mit ORF-Anchor Armin Wolf, um eine Erklärung erweitert. "Es tut mir natürlich leid, wenn Armin Wolf dieses Posting persönlich genommen hat", schreibt Strache dort. Der Vizekanzler fordert im Gegensatz zu seinem Generalsekretär Harald Vilimsky auch nicht den Rücktritt von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Wolf hat angekündigt, den FPÖ-Politiker wegen des Vorwurfs der Lüge zu klagen.

Strache hatte am Montag auf seiner persönlichen Facebook-Seite ein Bild Armin Wolfs gepostet, das mit der Schlagzeile "Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF" versehen war. Er schrieb über das Bild zunächst nur den Vermerk "Satire!" und fügte einen Smiley hinzu.

Wolf kündigte seine Klage wegen des Postings an. ORF-General Alexander Wrabetz twitterte, der ORF habe seinen Anwalt mit weiteren Schritten beauftragt; Wrabetz forderte Strache auf, das Posting zu löschen und sich zu entschuldigen.

Strache: "War nicht personenbezogen!"

Strache ergänzte am Dienstag diese Erklärung zu seinem Posting auf Facebook:

"Mein gestriges Facebook-Posting ist – und wurde – ausdrücklich als 'Satire' gekennzeichnet. Zugegeben, eine klar ersichtlich überzogene Satire!

Ich habe mit Armin Wolf gesprochen und ihm gesagt, dass das Posting nicht gegen ihn persönlich gerichtet, sondern ausdrücklich als Satire-Reaktion auf die Wahlberichterstattung des ORF Tirol gedacht war.

Es tut mir natürlich leid, wenn Armin Wolf dieses Posting persönlich genommen hat. Allerdings möchte ich ausdrücklich festhalten: Es war nicht personenbezogen! Es war und ist Kritik am ORF in Form von überspitzter Satire bezüglich der tendenziösen und manipulativen Berichterstattung in der jüngeren Vergangenheit!"

Man könne ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nicht von seiner Verantwortung entbinden, sagte Strache in einem am Mittwochmorgen veröffentlichten APA-Interview. Wrabetz habe insofern die Konsequenzen zu ziehen, dass solche Vorfälle "nicht mehr geschehen können".

Der Rücktrittsforderung von FPÖ-Generalsekretär Vilimsky wollte sich Strache nicht anschließen: "Es steht mir nicht zu, irgendwelche Rücktritte zu fordern." Vilimsky hatte in der Tageszeitung "Österreich" gesagt: "Wrabetz ist nicht mehr in der Lage, den ORF zu steuern" und bezog sich auf einen Bericht über die Transitkonferenz in München, in dem der teilnehmende Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) nicht vorkam, sowie auf eine Wahlkampfreportage, in der die Reaktion von FPÖ-Kandidat Markus Abwerzger auf antisemitische Aussagen eines Passanten zunächst weggeschnitten und erst in einem späteren ZiB-Beitrag gesendet worden war.

Medienanwältin Windhager: "Satire darf nicht alles"

Die Medienanwältin Maria Windhager sieht gute Chancen für die Klage Armin Wolfs, selbst wenn Strache in Posting und Erklärungen den Satirecharakter der Veröffentlichung betonte.

Windhager, sie vertritt auch den STANDARD, erklärt: "Satire darf nicht alles. Der Tatsachenkern muss auch in der Satire wahr sein. Satire darf entstellen, verzerren, übertreiben, verfremden. Aber: Man kann nicht Unwahrheiten unter dem Deckmantel der Satire verbreiten. Sie muss das letzte Körnchen Wahrheit enthalten."

Der Vorwurf der Lüge wiegt schwer – und ist nicht einfach nachzuweisen: Er unterstellt, jemand habe wissentlich und absichtlich die Unwahrheit gesagt. (red, 14.2.2018)