Smartphones: Sind soziale Medien gebaut, um süchtig zu machen?

Social Media ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens geworden – das hat allerdings womöglich auch Folgen

Angenommen, sie heißt Anna. Sie steht an der Bushaltestelle, gleich kommt ihr Bus. Gelangweilt zückt sie ihr Handy und freut sich über einen neuen Kommentar auf Instagram. Kurz bevor die 15-jährige einsteigt, schießt sie noch schnell ein Foto von der tristen, winterlichen Umgebung. Zufrieden postet sie ihr neues Bild mit dem Satz, dass sie den Sommer herbeisehnt. Noch ein kurzer Blick auf Whatsapp, zwar hat sie keine Benachrichtigung bekommen, aber das Icon der App zeigt in schrillem Rot, dass es irgendwo noch zehn neue Nachrichten geben muss, wohl in den vielen stumm gestellten Gruppen, in denen sie sich befindet.

Einsam, ausgeschlossen, iPhone

Ist die fiktive Anna wie der Großteil der gleichaltrigen, österreichischen Jugendlichen, dann nutzt sie eine Vielzahl an sozialen Medien: Whatsapp, Youtube, Instagram, manchmal Snapchat. Auf Facebook ist sie nicht. Wenn Studien aus den USA für sie auch zutreffen, sieht sie ihre Freunde seltener als vorherige Generationen in ihrem Alter, geht weniger auf Dates, schläft nicht ausreichend und fühlt sich eher einsam und öfter ausgeschlossen. Seit der Veröffentlichung des iPhones 2007 steigen diese Zahlen stetig an.

Statistisch

Anna gibt es nicht wirklich. Sie ist eine statistische Person, eine, die in ihrem Nutzungsverhalten die aktuelle Generation von Jugendlichen repräsentiert. In ihrem Alter haben schon die meisten Jugendlichen ein Smartphone. Ihr Name war in ihrem Geburtsjahr der häufigste in Österreich.

Ihr erstes Handy hat sie im späten Volksschulalter bekommen, seitdem ist es ihr wichtigstes Mittel, um mit anderen zu kommunizieren. Inzwischen sinkt das Alter immer weiter. Selbst pädagogische Kinderserien wie die "Sendung mit der Maus" weisen am Ende auf die Applikation hin, auf der weitere Videos und Spiele zu finden sind und verführen Kinder zum ersten Kontakt mit dem Gerät.

Automatisiert

In seinem Buch "Irresistible. Why we can’t stop checking, scrolling, clicking and watching" schreibt Adam Alter, Professor für Marketing an der New York University, von einem automatisierten Vorgang. Das ständige Überprüfen des Handys ist fest in im Verhalten eingebaut und beruht auf Interaktion und dem Verlangen nach positiven Feedback. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der 2009 kreierte Like-Button. Damit wurde die Interaktion zwischen Nutzern und Facebook verstärkt und das Spiel um Anerkennung durch Fotos und Posts gestartet. Eine Funktion, die andere soziale Netzwerke übernommen haben.

Auf Instagram kann man Fotos durch ein Herz liken, auf Twitter den Post zusätzlich teilen. Ähnliches findet sich auf Google+, LinkedIn, YouTube und Snapchat. Das Liken und Teilen ist die Zustimmung und Unterstützung der eigenen Freunde oder der Inhalte. Twitter änderte 2015 sogar den Stern, der favorisierte Beiträge dargestellt hatte, zu einem Herz – schließlich fühlt es sich besser an, wenn jemand das eigene Posting mit einem Herz schmückt, als mit einem Stern. Und gleichzeitig ist es leichter, etwas zu "mögen" als mit "Favorit" zu kennzeichnen.

Dopaminausschuss

Alter vergleicht den Fokus auf Likes mit dem Taubenexperiment des Psychologen Michael Zeiler: Eine Taube wurde mit Nahrung belohnt, wenn sie einen bestimmten Knopf betätigte. Allerdings geschah dies nicht immer, woraufhin die Taube öfters pickte und eine doppelte Menge an Dopamin, dem Glückshormon, bei Belohnung ausstieß.

Nach Alter ist ein "Gefällt mir" eine ähnliche Belohnung. Der Like-Button, in all seinen Variationen, instrumentalisiert den menschlichen Wunsch nach Anerkennung, um ihn an die jeweilige Plattform, zu deren grundlegendste Funktion er gehört, zu binden.

Hashtags

Vor einer halben Stunde hat Anna das winterliche Foto auf Instagram veröffentlicht. Nur zwölf Leute mögen es bis jetzt. Deswegen sucht sie in ihrer Galerie nach einem neuen und postet es. Heute ist Donnerstag, da kann sie den #tbt Hashtag verwenden. Dieser steht für "Throwback Thursday" und gibt ihr die Möglichkeit, ein Bild von einem anderen Tag auszuwählen und es mit vielen Hashtags zu beschreiben. Mehr Hashtags heißt, dass mehrere Leute ihr Foto finden werden. Fünf Minuten später ist Anna vor der Schule und schaut zufrieden aufs Handy: 31 Herzen.

Bewusst so gestaltet

Diese Fixierung auf Likes existiert nicht ohne Grund. Die Applikationen sind bewusst so gestaltet, damit Nutzer dranbleiben. Laut Brian J. Fogg, einem Verhaltenspsychologen an der Stanford Universität und Leiter des Persuasive Tech Lab, kann ein Computer einen Menschen eher zu einer Handlung überreden, als ein Mensch selber. Dieses Phänomen bezeichnet er als "Captology". In einer seiner Untersuchungen stellte sich heraus, dass 90 Prozent der heruntergeladenen Apps nach einem Monat nicht mehr geöffnet werden. Laut Fogg muss eine App diese Hürde überwinden, um erfolgreich zu sein.



Fast jede App erlaubt es Nutzern, einzustellen, welche Benachrichtigungen sie direkt am Bildschirm des Handys als Push-Notification bekommen. Das verleiht ihnen das Gefühl, selber die Kontrolle in der Hand zu haben. Deaktivieren sie diese Option, erscheint bei Whatsapp und Co. trotzdem ein roter Punkt mit der Anzahl an Neuigkeiten bei dem App-Icon. Das Interesse ist geweckt.

Trigger, Aktion, Belohnung, Investition

In seinem Buch "Hooked: Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen" stellt Nir Eyal sein aus vier Phasen bestehendes Modell der Abhängigkeit von Applikationen vor. Zuerst findet ein Trigger statt, dann eine Aktion, auf der eine Belohnung folgt und schlussendlich eine Investition. In dem Trigger sieht Eyal die an den Bildschirm gesendete Benachrichtigung oder den roten Punkt auf der Applikation. Das ist der Auslöser, um in Aktion zu treten und die App zu öffnen. Meist bleibt es jedoch nicht beim Lesen dieser einen Nachricht. Man schaut sich anderes an, scrollt herum und informiert sich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Für Eyal ist das die Belohnung für den Nutzer. Die Daten, die man da lässt, ist die Investition. Mit diesen Informationen kann das Unternehmen den Nutzer noch mehr an die App binden. Für Eyal ist es wichtig, dass diese Schritte irgendwann automatisiert funktionieren, dieselbe Voraussetzung, die Alter nennt. Dementsprechend zückt Anna vor lauter Langeweile ihr Handy, obwohl der Bus in zwei Minuten kommt.

Anerkennung durch Likes

Aber kann man hier schon von "Sucht" sprechen? Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt Claus Lamm, Professor für Biologische Psychologie an der Universität Wien, dass "auf mangelnde soziale Rückmeldung zu reagieren, per se nichts schlechtes sein muss". Dahinter stecke eine Motivation, etwas zu tun, die einem "Nutzen bringt", auch wenn es bloß die Überbrückung der Zeit an der Bushaltestelle ist.

Kritisch werde es dann, wenn man "einen Drang verspürt" und eigentlich nicht so handeln möchte. Für das Entstehen einer Sucht müsse etwa an anderer Stelle etwas fehlen. Würde man von einer Social-Media-Sucht sprechen wollen, wäre das die Konsequenz aus der Abwesenheit von etwas anderem. "Man muss einfach vorsichtig sein, dass man einerseits nicht zu unkritisch ist, aber auch nicht zu kritisch. Sondern dass man überlegt, wann das Verhalten belastend, ist und wann es vielleicht nur ungünstig ist." Zudem: was für ein Individuum gilt, müsse nicht für die ganze Gesellschaft in gleichem Maße gelten.

Was kann man tun?

Dass Konzepte wie Captology sich rechnen, zeigen die Umsätze von IT-Konzernen wie Facebook. Eine freiwillige Änderung durch die Unternehmen ist also eher unwahrscheinlich. Dennoch gibt es Ideen, die zeigen wollen, wie das Suchtpotenzial sozialer Medien umgangen werden könnte. Eine davon stammt vom Online-Aktivisten Ben Grosser, der argumentiert, dass der Fokus auf Zahlen zu der Sucht beisteuert – schließlich würden wir ständig nachzählen, wie viele Likes, wie viele Freunde, wie viele Nachrichten wir bekommen und unseren sozialen Wert damit messen. Sie abzuschaffen, würde die Problematik vermutlich nicht gänzlich aus der Welt schaffen, aber zumindest eindämmen.

benjamin grosser

Aus diesem Grund hat Grosser auch eine Browsererweiterung erfunden, die jegliche solche Zahlen einfach ausblendet. So würde das Verlangen nach einer höheren Nummer aus der Welt geschaffen werden. Das einzige Problem daran ist, dass, vor allem bei jungen Nutzern, das Smartphone und nicht mehr der PC-Browser das Suchtobjekt der Wahl darstellt.

Haptisches Feedback imitieren

foto: leonhard hilzensauer

Einen Lösungsansatz bietet das "Substitute Phone" – ein Smartphone-Ersatz für Süchtige – erfunden von dem Wiener Designer Klemens Schillinger. Die Idee hinter dem Ersatzprodukt ohne Elektronik ist, das haptische Gefühl eines Smartphones nachzuahmen, ohne ein solches zu nutzen. Steinkugeln in verschiedensten Anordnungen sollen Nutzern erlauben, die klassischen Bewegungen bei der Verwendung des Handys zu imitieren – etwa Scrollen oder Multitouch-Gesten.

Smartphones und Bildung

Die skandinavische App "Hold", deren Zielgruppe vorwiegend Studenten sind, stellt sich der Social-Media-Sucht auf dem Smartphone. Die ständige Nutzung stört die Konzentration bei Vorlesungen und vor Prüfungen nämlich enorm. User sollen dazu motiviert werden, nicht ständig und automatisiert zu ihrem Smartphone zu greifen. In Norwegen wurde die App seit 2016 bereits von 40 Prozent aller Studenten installiert.

liquidbarcodes

Das Konzept: Man tippt auf eine Schaltfläche und die App beginnt zu zählen, wie lange man schon auf soziale Medien verzichtet hat. Kein einziges Programm wird gesperrt, nutzt ein Student trotzdem ein soziales Medium, wird er dafür bewusst auch nicht bestraft. "Unser Ziel ist es, einen bewussten Umgang mit dem Smartphone zu fördern" erklärt Florian Winder, einer der Gründer von Hold und gebürtiger Österreicher dem STANDARD. Die Idee für die App entstand während der eigenen Studienzeit der Erfinder, die merkten, wie sehr das Smartphone die Aufmerksamkeitsspanne senkte.

Reale Belohnungen

Hält man durch und verzichtet auf soziale Medien, gibt es bei "Hold" alle 20 Minuten einen Punkt. Diese kann man nutzen, um reale Belohnungen zu erwerben, etwa Essen, Getränke, aber auch Stipendien. Hierfür werden Sponsoren engagiert, die sich erhoffen, eine Markentreue bei der jungen Zielgruppe zu erzielen. "Durch das Zusammenbringen von Studenten und Unternehmen auf unserer Plattform schaffen wir eine Win-Win Situation für beide Seiten. Die Studenten konzentrieren sich wieder mehr auf die wichtigen Dinge und werden dafür belohnt. Unternehmen haben im Austausch Zugang zu einem einzigartigen Sprachrohr", sagt Winder.

Zusätzlich wird trotzdem auch eine soziale Komponente instrumentalisiert: Nutzer können ihre Zeiten mit denen ihrer Freunde abgleichen und sich mit ihnen messen. So wird ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, um das Smartphone beiseite zu legen.

Alternative: Forest

Eine Alternative, die auch in Österreich verfügbar ist, ist die App "Forest: Stay Focused". Nutzer können eine bestimmte Zeit ein stellen, in der sie produktiv bleiben wollen. Eine reale Belohnung gibt es zwar nicht, allerdings dafür eine virtuelle: Für Nutzer, die es schaffen, auf ihr Smartphone zu verzichten, wächst ein Baum. Hält man nicht durch, stirbt er.

Wie lange?

Nun bleibt, vor allem für Eltern, die Frage: Wieviel Smartphone ist zu viel Smartphone? Genau festlegen ließe sich das nicht, wie Barbara Buchegger, Mitarbeiterin von saferinternet, dem STANDARD erzählt. "Wenn ein Jugendlicher sich gerade in der großen Orientierungsphase, was Freundschaft und Liebe betrifft, befindet, dann wird er wahrscheinlich permanent online sein, weil er da einfach den Kontakt mit seinen Freunden hält." Buchegger stimmt Lamm zu: Von Sucht könne man in solchen Fällen erst sprechen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind – etwa, wenn man eigentlich aufhören möchte, aber nicht kann. "Die Wahrscheinlichkeit, dass das eigene Kind wirklich smartphonesüchtig ist, ist sehr gering, das liege so in etwa bei fünf Prozent."

Vermeintliche Sucht

Gefährlich werden könnte es erst, wenn das Kind beginnt, sich zurückzuziehen, Freunde nicht mehr trifft, nicht mehr hinausgeht und die Schule vernachlässigt. Sehr oft würden Eltern glauben, dass ihr Kind süchtig ist, obwohl dies nicht der Fall ist. Besteht also der Verdacht, empfiehlt sie, sich erst bei Stellen wie Rat auf Draht zu melden und den konkreten Fall mit Experten zu besprechen.

Soziale Isolation

Social-Media-Verbot oder das Nichtkaufen eines Smartphones für ein jüngeres Kind könnte sogar negative Folgen haben, so Buchegger. "Ein Beispiel: Ein Kind, welches sich in der Umorientierungsphase befindet und sich für andere Themen interessiert als Gleichaltrige im unmittelbaren Umfeld, etwa für Mangas. Womöglich hat es online sogar andere Menschen gefunden, welche sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen. Wenn ich diesem Kind Social Media verbiete, dann kappe ich ihm die Möglichkeit des Ausdrucks und vielleicht auch die Freunde ab – sehr zielführend würde das nicht sein." Bei jüngeren Kindern empfiehlt sich ebenfalls, das Smartphone nicht zu verwehren, wenn bereits ein Großteil der Klasse eines besitzt und das Kind sich ausgeschlossen fühlt. Das reine Verbieten sei allgemein keine Lösung, eher empfehle es sich, nach einer Alternative zu suchen.

Kein Ausgleich

Volksschulkinder seien oft sogar dazu fähig, negative Symptome zu benennen – etwa, dass sie wütend, hungrig oder durstig werden oder Augenschmerzen bekommen. Aufgrund eines fehlenden Ausgleichs würden sie dann aber oft von dem einen digitalen Gerät zum nächsten wechseln und beispielsweise statt dem Smartphone die Spielkonsole nutzen. "Da können Eltern sehr wohl viel tun und Alternativen mit ihren Kindern einüben. Wir haben die Situation, dass ganz viele Kinder nicht alleine hinaus gehen dürfen, weil Eltern Angst haben, dass ihnen was passiert", sagt Buchegger. "Ich höre das sehr oft, auch von den Kindern selbst, dass sie etwa Hausarrest haben oder nicht ohne Mama oder großem Bruder gehen dürfen." Verbote wie diese seien es erst, die junge Menschen dazu bringen würden, soziale Medien exzessiv zu nutzen. (Muzayen Al-Youssef, Sarah Emler, 20.2.2018)