Nokia 8 erhält Update auf Android 8.1

Als erstes Gerät jenseits von Googles eigenen Smartphones auf der neuesten Version

HMD Global macht sich weiter einen Namen für – vergleichsweise – rasche Android-Updates: Als erstes Smartphone jenseits von Googles eigenen Geräten erhält das Nokia 8 nun eine Aktualisierung auf Android 8.1. Das berichtet Android Police.

Update

Das zugehörige Updates ist stolze 1,5 GByte groß, und bringt auch gleich die Aktualisierung auf den Februar Security Patch mit sich. Zu den neuen Features gehören die Anzeige des Akkulevels von verbundenen Bluetooth-Geräten wurde der Shutdown/Reboot-Dialog überarbeitet und so manches Emoji erneuert.

Defizite

Trotz der schnellen Update-Politik gibt es aber auch bei den Nokia-Geräten weiterhin einige Defizite im Vergleich zu Google-Devices. So lässt sich bisher der Bootloader nicht so ohne weiteres entsperren, was aber nötig wäre um problemlos alternative Firmware aufzuspielen. Zudem ist Nokia zum Teil auch bei der – verpflichtenden – Freigabe des Linux-Kernel-Source-Codes säumig. (apo, 13.2.2018)