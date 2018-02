Neues Lebensgefühl durch implantierbare Insulinpumpe

Eine Insulinpumpe für Diabetiker soll im Juni auf den europäischen Markt kommen – sie wird unter die Haut eingesetzt und regelt vollautomatisch den Blutzuckerspiegel für drei Tage

Neue Techniken sollen Diabetikern das Leben mit ihrer Therapie erleichtern. Das ist auch das Thema einer internationale Konferenz (International Conference on Advanced Technologies for Treatment for Diabetes – ATTD), die von 14. bis 17. Februar im Austria Center Vienna stattfindet. Es geht dabei auch um neue implantierbare und sich selbst regulierende Insulinpumpen.

Weltweit dürften mehr als 366 Millionen Menschen, etwa acht Prozent der Weltbevölkerung, an Diabetes leiden. Bis 2030 wird mit einem Anstieg auf 552 Millionen Diabetiker – bzw. zehn Prozent der Weltbevölkerung – gerechnet. Laut Berechnungen stirbt in Österreich alle 50 Minuten ein Mensch an den Spätfolgen der Zuckerkrankheit. Das sind 10.000 Todesopfer pro Jahr.

"Gerade angesichts dieser erschreckenden Entwicklungen ist es besonders wichtig, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und sie für den Kampf gegen Diabetes einzusetzen," ist Tadej Battelino, Präsident der Veranstaltung von der Med-Uni Ljubljana, überzeugt. "Heuer ist uns mit der Einführung der vollautomatischen, implantierten Insulinpumpe ein großer Meilenstein gelungen."

Neues Lebensgefühl für Betroffene

Konkret handelt es sich bei dieser modernen Insulinpumpe um ein geschlossenes Regelsystem, das unter die Haut eingesetzt wird und vollautomatisch den Blutzuckerspiegel für drei Tage regelt und dann nachgefüllt werden kann.

"Möglich ist dies durch eine Insulinpumpe, die per Sensor permanent den Blutzucker misst und bei Bedarf die erforderliche Menge an Insulin zuführt. Damit verhelfen wir unseren Patienten zu einem völlig neuen Lebensgefühl," sagt Battelino. "Diese geschlossenen Regelsysteme sind, nach jahrelangen klinischen Studien, nun seit Herbst in der USA im Einsatz. Ab Juni diesen Jahres sollten sie dann auch in Europa erstmals erhältlich sein."

In einem ersten Schritt bedeute die neue Technologie vor allem für Typ-1 Diabetiker einen Fortschritt. Davon sind in Österreich etwa 30.000 Menschen betroffen. "Langfristig soll die moderne Insulinpumpe mit dem geschlossenen Regelsystem aber nicht nur für den Typ-1-Diabetes, sondern für alle Formen der Diabetes eingesetzt werden," meint der Experte.

Neuartiges Überwachungssystem

Besonders stolz sei Battelino, dass auch die Verhandlungen mit europäischen Krankenkassen auf Schiene sein dürften. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Institutionen, die für die europäische öffentliche Gesundheit verantwortlich sind, bald entsprechende Kostenübernahmen oder Rückvergütungen für den Einsatz dieser vollautomatischen Insulinpumpe anbieten werden," erklärt der Experte.

Bereits jetzt sind neuartige intelligente Überwachungssysteme im Einsatz, die sechs Monate lang durchgehend den Blutzuckerspiegel der Patienten messen und analysieren können. Diese automatischen Überwachungssysteme geben den Ärzten basierend auf detaillierten Datenanlaysen und Algorythmenprognosen konkrete Therapievorschläge für das Fine-Tuning in der Insulindosierung. (APA, 13.02.2018)