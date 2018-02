PR-Ethikrat mit neuen Ratsmitgliedern und Universitäts-Lehrveranstaltung

Livia Dandrea-Böhm, Pamina Hofstädter und Daniela Winnicki verstärken ab sofort den PR-Ethik-Rat

Wien – Livia Dandrea-Böhm (A1 Telekom Austria), Pamina Hofstädter (Kurier Digital) und Daniela Winnicki (Bayer Austria) sind ab sofort neue Ratsmitglieder im PR-Ethik-Rat.

Inhaltlich setzt der PR-Ethik-Rat weitere Schwerpunkte: Neben der Erarbeitung von Branchen-Leitlinien und der Bearbeitung von Beschwerdefällen zum Thema PR wird das Gremium in Sachen Ausbildung initiativ: Im Rahmen einer regelmäßigen Lehrveranstaltung an der Universität Wien im Sommersemester 2018 wird der Ethikrat den Studierenden kommunikationsethische Handlungsfelder näherbringen.

"Mit den neuen Ratsmitgliedern haben wir kompetente Kolleginnen gewonnen, sich aktiv für die Gestaltung und Verankerung ethischer Prinzipien und Wertehaltungen in der professionellen Kommunikation einzusetzen. Denn der PR-Ethik-Rat wird gerade in Zeiten, in denen vor allem online vermehrt Kommunikationsmöglichkeiten und -kanäle entstehen, eine immer wichtigere Instanz. In der Besetzung mit Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen sind wir so für die Aufgaben des Rates gut aufgestellt", sagt Sabine Einwiller. Sie ist seit Ende Jänner wie berichtet neue Vorsitzende des PR-Ethikrats.

Wichtige Schwerpunktthemen des PR-Ethik-Rats sind 2018 vor allem die Bereiche Online-Kommunikation und Content Marketing. (red, 13.2.2018)