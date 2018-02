Ausnahmetalent Kim Halfpipe-Olympiasiegerin

Die US-Amerikanerin mit südkoreanischen Wurzeln war am Dienstag in Pyeongchang eine Klasse für sich

Pyeongchang – Snowboard-Ausnahmetalent Chloe Kim hat mit nur 17 Jahren überlegen Olympia-Gold in der Halfpipe gewonnen. Die US-Amerikanerin mit südkoreanischen Wurzeln war am Dienstag in Pyeongchang eine Klasse für sich und siegte mit 98,25 Punkten vor der Chinesin Liu Jiayu (89,75). Platz drei holte Kims US-Teamkollegin Arielle Gold (85,75), die chinesische Weltmeisterin Cai Xuetong ging als Fünfte leer aus.

Mit 15 Jahren hatte Kim als erste Frau die perfekte Bewertung von 100 Punkten erhalten. Auch 2014 hatte die Kalifornierin, deren Eltern aus Südkorea stammen, theoretisch die Olympia-Qualifikation geschafft, war als 13-Jährige aber noch zu jung für die Teilnahme.

Vor Kim hatte auch Redmond Gerard als 17-Jähriger Snowboard-Gold für die USA geholt. Gerard setzte sich am Sonntag im Slopestyle durch. (APA, 13.2.2018)