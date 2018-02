Nichtalkoholische Fettleber: Das Gift heißt Fehlernährung

Viel Zucker und gesättigte Fettsäuren gepaart mit Bewegungsmangel: Das fördert die nichtalkoholische Fettleber. Die Folgen können gravierend sein

Zu Weihnachten Braten, Lebkuchen und Kekse, zum Jahreswechsel ein ausgiebiges Menü. Danach kam die Zeit der Krapfen. Drei Millionen Leberzellen haben tagtäglich eine Menge zu tun: Sie entgiften den Körper, produzieren und speichern Eiweiße, verwerten im Körpergewebe freigesetzte Fettsäuren, verbrennen oder speichern sie und produzieren auch selbst Fette.

Die Leberzellen machen einen guten Job. Solange sich das Fett nicht ungezügelt in ihnen ansammelt und zu einer nichtalkoholischen Fettleber (NAFDL) führt. Von einer NAFLD spricht man, wenn zumindest zehn Prozent der Leberzellen Fettansammlungen enthalten. Die Fettleber bleibt zunächst unbemerkt, weil sie erst einmal nicht wehtut. Aber sie kann ihren Aufgaben bei der Stoffwechselkontrolle nicht mehr richtig nachkommen. Deshalb entgleisen allmählich die Blutzucker- und Blutfettwerte. Und es drohen noch viel mehr Schäden.

Dass eine Fettleber nicht nur durch Alkohol, sondern auch durch falsche Ernährung verursacht wird, ist noch nicht allen Menschen bewusst – obwohl mittlerweile etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel der österreichischen und deutschen Bevölkerung eine nichtalkoholische Fettleber hat. Die Zahlen variieren so stark, weil die Dunkelziffer vermutlich hoch ist. Neben den etwa 25 bis 35 Prozent der Erwachsenen kann auch bereits die Leber übergewichtiger Kinder und Jugendlicher "verfettet" sein.

Auf die Blutzuckerwerte achten

Im Ultraschall wird die mit einer Fettleber auftretende Größenzunahme leider erst erkennbar, wenn bereits 30 Prozent der Leberzellen verfettet sind. Leberwerte wie GOT, GPT und Gamma-GT, die einen Leberschaden anzeigen, geben bei einer Blutuntersuchung im ersten Stadium noch keinen Hinweis.

"Hat jemand einen Prädiabetes mit Nüchternblutzuckerwerten zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter und eine Insulinresistenz, ist das Risiko groß, dass er auch eine Fettleber hat", so der Stoffwechselexperte Norbert Stefan, Professor für klinisch-experimentelle Diabetologie am Universitätsklinikum Tübingen. Doch nicht jede NAFLD ist eine Folge von Überernährung. "Etwa 30 Prozent der Menschen mit Fettleber sind insulinempfindlich. Bei ihnen kommt es genetisch bedingt ohne Insulinresistenz zur Fettleber", berichtet Stefan.

Auch leichte Fettansammlungen problematisch

Eine Fettleber ist erst einmal harmlos. Die Gefahr besteht darin, dass sie Ausgangspunkt für mehrere schwere Erkrankungen sein kann. Das ist der Fall, wenn aufgrund der Fettansammlungen die Leberzellen zerstört werden und eine chronische Entzündungsreaktion in der Leber auftritt. "Eine nichtalkoholische Fettleberhepatitis, auch als nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) bekannt, entwickelt sich bei rund 30 Prozent der Patienten mit Fettleber", sagt Christian Trautwein von der Klinik für Gastroenterologie der Uniklinik RWTH Aachen. In diesem Fall werden dann die Leberwerte auffällig.

Eine Entzündung kann bei ganz unterschiedlichen in das Stoffwechselorgan eingelagerten Fettmengen entstehen. "Bei manchen Menschen reicht bereits eine leichte Leberverfettung. Wenn jemand prädisponierende Gene hat, die etwa das Ausschleusen von Fett aus den Leberzellen verschlechtern, tritt eine Entzündung bereits bei leichter Fettleber auf. Je mehr dieser Gene vorhanden sind, desto leichter entsteht die Entzündungsreaktion", so Trautwein. Bindegewebe ersetzt zerstörtes Lebergewebe. So kann sich allmählich eine Leberzirrhose und im weiteren Verlauf ein Leberkrebs entwickeln.

"Zusätzlich kommt es bei Vorliegen einer NASH zu einer Entzündungsreaktion im ganzen Körper. Dieser Vorgang erklärt, warum sich die NASH negativ auf den Stoffwechsel, das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko sowie auf das Risiko für Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs auswirkt", warnt Trautwein.

Je früher, desto besser

Entzündungsvorgänge in der Leber führen bei Diabetes zu einem erhöhten Cholesterinspiegel und begünstigen so auch Gefäßkrankheiten. Außerdem kommt es infolge der Entzündungsreaktion zu schädigenden Eisenablagerungen in den Leberzellen. Was den Stoffwechsel anbelangt, verschlechtert sich zumeist die Insulinresistenz, das Diabetesrisiko verdreifacht sich.

Laut Studien von Norbert Stefan liegt dies hauptsächlich an einer veränderten Abgabe von Lebereiweißstoffen – sogenannten Hepatokinen – in das Blut, die oft negative Wirkungen auf die anderen Organe ausüben. Auch der Gelenkknorpel leidet, wie eine Studie in "Scientific Reports" kürzlich festgestellt hat.

Es ist also in mehrfacher Hinsicht wichtig, so früh wie möglich eine Fettleber rückgängig zu machen. Was können Betroffene tun? Zunächst einmal ihren Lebensstil ändern. Dazu gehört eine fettreduzierte und um rund 20 Prozent kalorienärmere, aber vollwertige und vitaminreiche Ernährung. Regelmäßige körperliche Bewegung ist ebenso notwendig.

Noch keine Wunderpille erfunden

Doch nicht jeder Patient profitiert davon. Deshalb wollen Mediziner wie der Fettleberexperte Jörn Schattenberg vom Universitätsklinikum Mainz patientenorientierte, individualisierte Empfehlungen entwickeln. Wichtig sind hierfür das direkte Beratungsgespräch zwischen Arzt und Patient und eine Onlinefeedbackplattform.

Forscher arbeiten aber auch an neuen Medikamenten. Die Wunderpille gegen die Fettleber gibt es derzeit noch nicht. Bei Patienten, die eine Fettleber und einen Typ-2-Diabetes haben, liegen Hinweise vor, dass das Medikament Liraglutid helfen kann. "Es wird zur Therapie des Typ-2-Diabetes und zur Blutzuckersenkung eingesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass Patienten dadurch auch Gewicht verlieren", erzählt Stefan.

Diesen Effekt wolle man bei der Fettleber ausnutzen. Bei Patienten mit fortgeschrittener Fettlebererkrankung und Typ-2-Diabetes kann das blutzuckersenkende Medikament Pioglitazon hilfreich sein, das die Insulinempfindlichkeit der Körperzellen verbessert. Und es sorgt dafür, dass nicht zu viele freie Fettsäuren im Blut sind, die sich in der Leber ablagern können. "Allerdings ist Pioglitazon für diese Anwendung noch nicht zugelassen", so der Tübinger Mediziner.

Medikamentenmix

Diverse Präparate werden derzeit in Phase-zwei- und Phase-drei-Studien erprobt. "Einige richten sich gegen die Bildung von Bindegewebe in der Leber, andere zielen darauf ab, die chronische Entzündungsreaktion in der Leber zu hemmen", berichtet Trautwein.

Medikamente, die den Gallensäurestoffwechsel beeinflussen und die Insulinresistenz verringern, seien ziemlich vielversprechend. "Wahrscheinlich ist für die medikamentöse Therapie der nichtalkoholischen Fettleber eine Medikamentenkombination nötig, um mehrere Krankheitsmechanismen gleichzeitig zu behandeln", ergänzt Trautwein. Das klingt teuer und nach Nebenwirkungen. Besser wäre es, einer NAFLD vorzubeugen. (Gerlinde Felix, 14.2.2018)