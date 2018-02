LG V30: Intelligente Kamera soll Fotoqualität verbessern

"Vision AI" soll Motiv erkennen und Szeneneinstellungen vornehmen – auch Sprachsteuerung möglich

Elektronikhersteller LG sucht nach neuen Möglichkeiten, um wieder mehr Anschluss an die große Konkurrenz im Smartphone-Markt zu finden. Denn die letzten Spitzengeräte sollen sich – trotz guter Kritiken – nicht besonders gut verkauft haben. Nun springt man auf einen der neueren Trends in der Branche auf.

Am Mobile World Congress in Barcelona wird man das aktuelle Spitzengerät, das V30, neu auflegen. Es soll nicht nur mit einem Hardwareupgrade, sondern auch mit diversen Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz punkten. Zwei davon hat man nun bereits vorab vorgestellt.

KI erkennt Motiv

Sie nennen sich "Vision AI" und "Voice AI". Ersterer Helfer soll die Kamera unterstützen. Das Prinzip dahinter kennt man auch schon vom Huawei Mate 10. Der smarte Algorithmus ist dafür gedacht, das Motiv zu erkennen und dann einen von acht verschiedenen Szenenmodi (Porträt, Essen, Haustier, Landschaft, Stadt, Blumen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang) zu wählen. Bei den Feineinstellungen sollen Aspekte wie Farben, Umgebungshelligkeit, Reflektionen und der Aufnahmewinkel beachtet werden, um ein schönes Ergebnis zu garantieren.

Dazu wird die Kamera auch Produkte erkennen und Strichcodes scannen können und Usern einen Preisverlgeich liefern können.

foto: lg

23 Sprachbefehle für Kamera

Voice AI wird hingegen ein Werkzeug für Sprachsteuerung, das den Google Assistant ergänzen soll. Es arbeitet laut Beschreibung auch mit Vision AI zusammen und unterstützt 23 kameraspezifische Sprachbefehle. So kann man dem Handy etwa ansagen, in einem bestimmten Format, Szenenmodus oder in Zeitlupe aufzunehmen.

Vision AI und Voice AI sollen nicht die einzigen intelligenten Ergänzungen für das neue V30, sondern Teil eines ganzen KI-Pakets sein. Die weiteren Helfer will man im weiteren Verlauf des Monats vorstellen. (red, 13.02.201)