Ehepaar gewinnt erste Medaille im Mixed-Curling

Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnizki setzten sich gegen die norwegische Paarung durch

Pyeongchang – Die erste Medaille im neuen Mixed-Bewerb im Curling ist an das Team der Olympischen Athleten aus Russland gegangen. Im Spiel um Platz drei gewannen Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnizki am Dienstag in Pyeongchang 8:4 gegen die Norweger Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten. Damit sicherte sich das Ehepaar aus Russland Bronze.

Im Finale am Dienstag setzten sich die Kanadier Kaitlyn Lawes und John Morris gegen die Schweizer Weltmeister Jenny Perret und Martin Rios mit 10:3 durch. (APA, 13.2.2018)