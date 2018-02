"Kingdom: Come Deliverance": Wieso der Day-One-Patch 25 GB umfasst

Zum Start des Mittelalterspiels bedarf es zusätzlicher Wartezeit

Am heutigen Dienstag erscheint "Kingdom Come: Deliverance", das "ultrarealistische" Mittelalterspiel. Bevor sich Spieler in die umfangreiche Welt stürzen können, bedarf es allerdings einer gewissen Wartezeit. Das Game kommt nämlich mit einem Day-One-Patch, der 25 Gigabyte groß ist.

Vor Wochen an Presswerke geschickt

In einem Reddit-Posting hat Martin Klima von Warhorse Studios allerdings eine Erklärung dafür. Das Spiel wurde bereits vor Wochen an die Presswerke geschickt, damit die physischen Versionen in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Die Zeit bis zum Release wurde unterdessen genutzt, um weiter am Spiel zu arbeiten.

Einige Änderungen durchgeführt

So soll das Update auf Versionsnummer 1.02 unter anderem eine bessere Performance mit sich bringen, ein Balancing bei den Quests und dem Level-System. Zudem wurde an den Dialog-Animationen gefeilt und einige Bugs ausgemerzt. "Glaubt mir, es wird die fantastische Erfahrung mit sich bringen, die Ihr verdient", betonte Klima die Wichtigkeit des Updates.

Trailer zu "Kingdom Come: Deliverance".

Datenstruktur des Games

Zudem ist der große Day-One-Patch auch auf die Datenstruktur des Spiels zurückzuführen. Die Spieldateien sind demnach in zwei Gigabyte große Archive aufgeteilt. Bei einer kleineren Änderung muss somit die gesamte Datei erneut heruntergeladen werden. Im Falle des Patches wurde bei fast allen Archiven nachgebessert, wodurch beinahe das gesamte Spiel noch einmal heruntergeladen werden muss. (red, 13.02.2018)