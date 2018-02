Samsung räumt mit seinen furchtbaren Android-Emojis auf

Update auf Android 8.0 bringt komplett überarbeitetes Set an Emojis – Anpassung an Apple, Google und Co.

Seit kurzem hat Samsung mit der Auslieferung von Android 8 für das Galaxy S8 begonnen. Und dabei nimmt man eine Änderung vor, die künftig einige Missverständnisse in der Kommunikation mit den Nutzern anderer Smartphones ausräumen dürfte, wie Emojipedia herausstreicht.

Oreo

Mit dem Update auf Android 8 bekommen Samsung-Smartphones ein vollständig neu gestaltetes Set an Emojis. Im Rahmen der Samsung Experience 9.0 hat man aber nicht nur den visuellen Stil angepasst, es wurde auch an einigen Stellen die Darstellung mit den Emojis anderer Hersteller vereinheitlicht, um hier auch wirklich dasselbe auszudrücken.

grafik: emojipedia Die Emojis unterschiedlicher Hersteller im direkten Vergleich.

Gut zeigt sich das etwa beim "Augenroll"-Emoji, das bei Samsung bisher lachend gezeigt wurde, während andere Hersteller an dieser Stelle ein neutrales Gesicht zeigen – was zu Missverständnissen in der Interpretation des Gegenübers führen kann.

Redesign

Zudem hat Samsung den grundlegenden Stil seiner Emojis vereinheitlicht: Wurden diese bisher leicht gedreht oder einem seitlichen Betrachtungswinkel dargestellt, konzentriert man sich jetzt auf eine simple Frontansicht. Wie bei anderen Herstellern verwenden alle Katzen-Emojis jetzt eine gelbe Farbe, und auch sonst orientieren sich viele einzelne Emojis nun deutlich näher an Apple, Google und Co. So zeigt nun etwa das Cookie-Emoji wirklich einen süßen Keks anstatt einen Salzkräcker wie bisher, und auch die bisherige "echte" Pistole wurde in ein Spielzeug verwandelt.

grafik: emojipedia Das Cookie darf endlich süß sein.

Darüber hinaus bringt die neue Softwareversion auch 239 neue Emojis mit sich. Damit deckt Samsung nun den vor rund einem Jahr verabschiedeten Emoji-5.0-Standard vollständig ab – andere Hersteller waren in dieser Hinsicht allerdings erheblich schneller. (red, 13.2.2018)