Bewaffneter Fan bricht in Youtuber-Haus ein

Der mutmaßliche Einbrecher hatte sich über Videos in eine Youtuberin verliebt – er wollte sie und ihren Partner wohl erschießen

Ein bewaffneter Fan ist Ende vergangenen Monats in das Haus der Youtuber Megan Turney und Gavin Free in Austin eingebrochen. Wie Kotaku in der Nacht auf Dienstag berichtet, hat sich das Paar in einem Kleiderschrank versteckt und umgehend die Polizei verständigt. Die beiden blieben unverletzt.

"single, einsam und gestört"

Der Einbrecher, Christopher G., wird von der Polizei aus Austin als "single, einsam und gestört" bezeichnet. Er hatte sich über das Schauen der Youtube-Videos von Turney in sie verliebt und war 11 Stunden gefahren, um um 3:40 Ortszeit einzubrechen. G. alarmierte das Paar, als er die Scheibe einschlug und einen Schuss abgab. Da die beiden sich rechtzeitig in dem Schrank ihres Schlafzimmers verstecken konnten, fand er sie nicht und verließ das Haus. Er wollte in sein Auto steigen und wegfahren, wurde aber von der Polizei aufgehalten, die ihn darum bat, stehen zu bleiben.

Unterschiedliche Angaben

Unbekannt ist, was danach geschah. Der Alburquerque Journal schreibt, dass G. sich vermutlich selbst umgebracht hat. Die Plattform KXAN berichtet allerdings, dass G. die Polizisten mit seiner Waffe angegriffen haben soll, die ihn daraufhin erschossen.

Eine Untersuchung seines Smartphones soll gezeigt haben, dass G. mehrfach die Namen der beiden Youtuber genannt hatte. Er soll auch drohende Nachrichten verfasst haben, die sich an Free richteten, unter anderem: "Ich will, dass Gavin Free alleine und ohne Kinder stirbt."



Megan Turney ist eine Cosplayerin und ehemalige Mitarbeiterin von Rooster Teeth, einem Produktionsunternehmen, welches hauptsächlich auf Youtube tätig ist. Gavin Free ist Teil des Youtube-Channels "The Slow Mo Guys". (red, 13.2.2018)