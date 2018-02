"Handy-Signatur für Frauen": Verwunderung über Ministeriums-Anleitung

Ein Leitfaden der Plattform "Digitales Österreich" richtet sich gezielt an Frauen und Mädchen

Seit dem 12. Februar kann in Österreich das Frauenvolksbegehren unterzeichnet werden. Eine Stimme dafür kann man auch online abgeben, etwa mit der Handy-Signatur. Unter anderem auf der Plattform "Digitales Österreich" findet man Informationen zur Verwendung der Handy-Signatur. Dort sorgt allerdings der Leitfaden "Handy-Signatur für Frauen und Mädchen" für Verwunderung. Die Frage: wieso braucht es eine eigene Anleitung für Bürgerinnen?

Fallbeispiele mit Clara und ihren Schwestern

Die unter "Handy-Signatur-Projekte" angeführte Seite ist nicht neu. Im Zuge des Frauenvolksbegehrens wurde sie nun jedoch von Nutzern auf Twitter entdeckt und in Frage gestellt. "An Hand der Schwestern Clara, Anna, Sarah und ihrer Mutter Brigitta werden die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten der Handy-Signatur – verpackt in Fallgeschichten – anschaulich beschrieben", heißt es auf der Seite "Digitales Österreich".

falls ihr hilfe für hendysignatur braucht, es gibt einen leitfaden für frauen/mädchen, der extra deppensicher geschrieben wurde pic.twitter.com/PaXw7Q2nd1 — vannyferrari (@vnyshkr) February 12, 2018

Dazu gehört etwa die Beantragung von Studienbeihilfe oder als Unternehmerin die Anmeldung beim Unternehmensserviceportal. Aber auch die Beantragung des Kindergeldes "als Mutter". Keine Tätigkeiten, die nicht auch von Männern durchgeführt werden.

Frauen und Mädchen gezielt ansprechen

Für die Plattform ist aktuell das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zuständig. Dort heißt es dazu auf Anfrage des STANDARD, dass der Leitfaden noch im Rahmen eines Projektes des Bundeskanzleramtes, des früheren Bundesministeriums für Bildung und des früheren Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen erstellt wurde. Mit dem Projekt wollte man Frauen und Mädchen stärker zur Nutzung der Handy-Signatur motivieren.

Eine Erhebung der Statistik Austria habe demnach gezeigt, dass E-Government-Verfahren eher von Männern genutzt werden. Der Leitfaden sollte anhand der Fallbeispiele gezielt Mädchen ansprechen, da die Materialien etwa auch an Schulen im Unterricht eingesetzt werden. "Solange die Zahlen eine entsprechend deutliche Sprache sprechen, ist es durchaus sinnvoll die Zielgruppe der Mädchen und Frauen mit entsprechenden Maßnahmen und in speziellen Projekten zur Mädchen- und Frauenförderung gesondert anzusprechen", heißt es seitens des Ministeriums. Aber auch Burschen würden den Leitfaden verwenden. Der Inhalt solle jedenfalls "keineswegs diskriminierend verstanden werden". (br, 13.2.2018)