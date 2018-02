Was das Herz jung und fit hält

foto: getty images/istockphoto

Wer sein Herz lieb hat, bewegt sich ausreichend. Denn Übergewicht und Bewegungsmangel bringen die Blutfettwerte in Schieflage und erhöhen das Diabetesrisiko. Was das Herz noch krank macht: Bluthochdruck, Schäden an den Gefäßwänden und Arteriosklerose.