Gold in der Kombination: Marcel Hirscher erstmals Olympiasieger

Für Österreich war es das dritte Olympia-Gold in der Kombination der Herren nach Hubert Strolz 1988 und Mario Reiter 1998

Pyeongchang – Marcel Hirscher hat den letzten weißen Fleck auf seiner umfangreichen Erfolgsliste ausgelöscht. Im ersten Alpinbewerb der Winterspiele in Pyeongchang holte sich der Salzburger am Dienstag im Alpincenter von Jeongseon mit dem Titel in der Kombination sein erstes Olympia-Gold. Damit beendete er auch Österreichs aktuell längste olympische Ski-Durststrecke.

Auf den Tag genau 20 Jahre davor hatte Mario Reiter bei den Spielen in Nagano das bisher letzte Olympia-Gold in der Kombination der Herren geholt. Sonst hatte nur Hubert Strolz 1988 in Calgary zugeschlagen. Für den sechsfachen Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Hirscher ist es die zweite Olympia-Medaille nach Slalomsilber 2014 in Sotschi. 23 Hundertstel bzw. 1,02 Sekunden dahinter holten die Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet Silber und Bronze.

"Ich bin stolz auf eine wahnsinnig gute Abfahrt und ziemlich viel Coolness im Slalom. Dass ich mich nicht habe verrückt machen lassen", sagte Hirscher nach einem Slalom mit speziell bei ihm schwierigen Bedingungen. "Dass wir die erste Chance haben nützen können, ist perfekt." Eigentlich könne er nun schon heimfahren, was er aber natürlich nicht mache. "Jetzt lassen wir es heute einmal krachen und dann schauen wir, was die nächsten Tage noch bringen."

Die Basis für seinen Triumph hatte Hirscher in der Abfahrt gelegt. Im wegen starken Windes zum Super-G-Start hinunterverlegten Teilbewerb verlor er bei einer Fahrzeit von lediglich rund 1:20 Minuten nur 1,32 Sekunden auf den deutschen Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen. Als Zwölftem fehlten ihm nur 28 Hundertstel auf Pinturault, den Zehnten. "Heute ist mir speziell am Vormittag etwas Großartiges gelungen", sagte Hirscher. "Das war die beste Abfahrt in meinem Leben."

Den Technikern im Feld kam auch gelegen, dass in der Abfahrt bei den Sprüngen ein wenig umgeleitet wurde. Recht aussichtsreich war da auch noch Marco Schwarz als 19. mit 1,74 Sekunden Rückstand im Rennen. Die Speed-Spezialisten Matthias Mayer (+0,13) und Vincent Kriechmayr (+0,72) hielten sich als Dritter bzw. Siebenter der Abfahrt gut, beide schieden im Slalom aber aus. Der norwegische Abfahrtszweite Aksel-Lund Svindal verzichtete auf einen Slalomstart.

Im ebenfalls verkürzten, aber schwierigen Slalom hatte Muffat-Jeandet als Zweiter der Startreihenfolge ordentlich vorgelegt. Seine Marke von 45,96 Sekunden wurde nur noch von Hirscher um eine Hundertstel unterboten. Der hatte aber anders als die meisten anderen mit starkem Wind und schlechter Bodensicht zu kämpfen. Pinturault hatte danach etwas bessere Verhältnisse. "Ich habe Silber gewonnen, nicht Gold verloren", sagte der 26-Jährige. "Marcel ist so stark im Slalom. Ich bin wirklich glücklich."

Schwarz gelang kein optimaler Lauf, der Kärntner landete letztlich 33 Hundertstel hinter Muffat-Jeandet auf Platz vier. Es ist der zweite "Blech"-Rang Österreichs bei diesen Spielen nach jenem von Julian Eberhard im Biathlon-Sprint. "Ich war ein bisschen zu aggressiv abgestimmt", meinte Schwarz. "Schade. Wenn ich da gut gefahren wäre, wäre etwas drinnen gewesen." Als der 22-Jährige ins Ziel kam, war er Zweiter und durfte noch hoffen. Dann kamen aber noch Pinturault und Hirscher.

Kriechmayr und Mayer hatten schon nach der Abfahrt geahnt, dass es für sie nicht für einen Podestplatz reichen würde. "Die Abfahrt war zu leicht", erklärte Kriechmayr. "Ab dem Zeitpunkt (der Verlegung der Abfahrt, Anm.) hat jeder gewusst, dass ein Slalomfahrer gewinnt." Mayer kam etwas schlimmer zu Sturz und verließ den Zielraum recht rasch. Der Kärntner dürfte sich aber nicht verletzt haben, hat wie Kriechmayr noch das Antreten in Abfahrt und Super-G vor sich.

Es ist die zweite Medaille für das ÖOC-Team bei diesen Spielen, die zweite in Gold. Am Sonntag hatte der 23-jährige Tiroler David Gleirscher im Rodel-Einsitzer unerwartet den Titel geholt. Für Hirscher ist bei diesen Titelkämpfen nun noch einiges drin, da das große Ziel schon erreicht ist. Am Sonntag (18. Februar) steht der Riesentorlauf, am Donnerstag nächster Woche (22.) der Slalom auf dem Programm. In beiden Bewerben ist Hirscher Favorit. (APA, 13.2.2018)

Herren-Kombination, Dienstag

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:06,52

2. Alexis Pinturault (FRA) +0,23

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,02

4. Marco Schwarz (AUT) +1,35

5. Ted Ligety (USA) +1,45

6. Thomas Mermillod Blondin (FRA) +1,50

7. Kjetil Jansrud (NOR) +2,15

8. Stefan Hadalin (SLO) +2,42

9. Thomas Dreßen (GER) +2,44

10. Klemen Kosi (SLO) +2,85

ÖSV-Medaillengewinner in der Herren-Kombi

GOLD (3):

1988 Calgary: Hubert Strolz

1998 Nagano: Mario Reiter

2018 Pyeongchang: Marcel Hirscher

SILBER (1):

1988 Calgary: Bernhard Gstrein

BRONZE (3):

1998 Nagano: Christian Mayer

2002 Salt Lake City: Benjamin Raich

2006 Turin/Sestriere: Rainer Schönfelder