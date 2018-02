Derby-Vorfälle: Geldstrafe und Sektorsperre gegen Rapid

Hütteldorfer zu Zahlung von 100.000 Euro verurteilt – Tribünen im Allianz-Stadion zumindest in einem Spiel teilweise leer

Wien – Der Strafsenat (Senat 1) der österreichischen Fußball-Bundesliga hat am Montagabend Rapid nach knapp dreistündiger Verhandlung wegen der Vorfälle beim Derby am Sonntag vor einer Woche bestraft. Die Hütteldorfer müssen 100.000 Euro Geldstrafe bezahlen, das ist die höchste Summe, zu der je ein Bundesligist verdonnert wurde. 150.000 Euro wären maximal möglich gewesen, man wollte sich offenbar noch Luft nach oben lassen.

Des weiteren werden mehrere Sektoren des Allianz-Stadions für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt, davon eines bedingt auf 12 Monate. Die Austria wurde wegen missbräuchlicher Verwendung von Pyrotechnik zur Zahlung von 3.500 Euro verurteilt.

Einspruch "wahrscheinlich"

Die unbedingte Sperre der Zuschauerbereiche wird mit dem Zeitpunkt der Ausfertigung des Beschlusses und damit dessen Rechtsgültigkeit wirksam. Das nächste Rapid-Heimspiel gegen Sturm Graz am Samstag ist von den Sanktionen also noch nicht betroffen. Von der Sektorensperre betroffen sind der Block West, auf dem die Rapid-Ultras beheimatet sind, sowie je zwei angrenzende Sektoren auf der Haupttribüne und der Gegengeraden. Große Teile der gegenüberligende Hintertortribüne (Nord) müssen ebenfalls leer bleiben.

Rapid behält sich das Einlegen eines Rechtsmittels gegen die Höhe der Geldstrafe vor, bezeichnete ein solches Vorgehen in einer Aussendung jedoch als "wahrscheinlich".

Derby wegen Wurfgeschoßen unterbrochen

Die Begegnung zwischen Rapid und Austria musste am 4. Februar wegen aus dem Rapid-Fansektor geworfener Gegenstände für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Zunächst war bereits in der Anfangsphase Austria-Regisseur Raphael Holzhauser, der einen Corner ausführen wollte, von Geschossen leicht verletzt worden. Als nach 26. Minuten auch Felipe Pires beworfen wurde, schickte der Schiedsrichter beide Teams vorübergehend in die Kabinen. In der Schlussphase hatten dann zwei aufs Feld gelaufene Zuschauer auch noch einen vielversprechenden Austria-Angriff unterbunden – die Security ließ sie gewähren. Das Spiel endete schließlich 1:1.

Die Liga hatte bereits am Tag nach den Vorfällen klargestellt, dass diese aus ihrer Sicht "nicht als Einzelfall abzutun" seien. Rapid-Fans waren schließlich bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach durch Fehlverhalten aufgefallen.

"Zeichen setzen"

Die Urteilsbegründung lautet wie folgt: "Aufgrund der Schwere der Vergehen und der gehäuften Anzahl an Vorfällen in den vergangenen Jahren galt es, ein deutliches Zeichen zu setzen. Es kann nicht sein, dass ein gegnerischer Spieler Angst um seine körperliche Unversehrtheit haben muss, wenn er zum Eckball antritt oder zwei Personen das Spiel bei einem Angriff der gegnerischen Mannschaft stören."

Die Sektorensperre sei so gewählt worden, "um die Bildung eines alternativen Fansektors zu verhindern, wie es bereits in der Vergangenheit bei einer ähnlichen Sanktion gegen den SK Rapid Wien passiert ist", hieß es weiter. Von der Bewährung erhoffe man sich präventive Wirkung.

Ob das am Sonntag im Spiel gegen Admira von Rapid-Fans ausgerollte widerliche, gegen Holzhauser gemünzte Transparent (Wortlaut: ""Dem Woamen platzt a Wimmerl auf und ihr machts an Skandal daraus") in der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt hat, muss offen bleiben. Hilfreich war es sicher nicht.

Rapid: Strafe war zu erwarten

In einer Stellungnahme Rapids hieß es, dass eine Strafe aufgrund der Vorfälle zu erwarten gewesen sei. Man müsse diese "vorläufig zur Kenntnis nehmen". Vor dem Urteil hatte der Klub angekündigt, sich im Fall einer Verurteilung an derzeit 13 Personen, die nach dem Spiel zweifelsfrei als Übeltäter identifiziert werden konnten, schadlos halten zu wollen. (bausch, 12.2. 2018)