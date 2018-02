Welche Fragen haben Sie an die Tiroler Spitzenkandidaten?

DER STANDARD lädt alle Spitzenkandidaten der Parteien für die Wahl am 25. Februar zu User-Diskussionen. Den Beginn macht die Liste Family

Innsbruck – Der Tiroler Landtagswahlkampf geht in die heiße Phase. Am 25. Februar wird ein neuer Landtag gewählt. Landesweit treten gleich sieben Listen an. Neben den im Landtag vertretenen Parteien – ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ und Liste Fritz – versuchen sich zum ersten Mal die Neos und "Family – Die Tiroler Familienpartei". Die achte Liste, Impuls Tirol, kandidiert nur in acht der neun Wahlkreise, obwohl sie aktuell mit drei Mandataren im Landtag sitzt.

Unser Tirol-Korrespondent Steffen Arora lädt in den kommenden Tagen alle Spitzenkandidaten zu User-Diskussionen ein. Hier kommen Sie ins Spiel. Wir wollen wissen, welche Fragen Sie von den Politikern gerne beantwortet hätten. Welche konkreten Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Hätten Sie gerne klare Koalitionsansagen vor der Wahl, oder finden Sie, alle acht Parteien wären für die nächste Landesregierung geeignet? Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dass so viele Kleinparteien antreten? Welche Listen sind Ihnen positiv, welche negativ aufgefallen? Welche Themen wurden aus Ihrer Sicht zu wenig behandelt?

Den Beginn unserer User-Diskussionen macht am Mittwoch um 11.30 Uhr die Spitzenkandidatin der Liste Family, Andrea Krumschnabel. Sie sitzt seit 2013 im Landtag, war ursprünglich bei der ÖVP-Abspaltung Vorwärts Tirol, wurde dort aber 2014 ausgeschlossen. (red, 13.2.2018)