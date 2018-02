Instagram führt Alarm bei Story-Screenshots ein

Das zu Facebook gehörende soziale Bildernetzwerk imitiert erneut seinen größten Konkurrenzen

Snapchat-Stories gehören zu den beliebtesten Features des Facebook-Rivalen. Es dauerte also nicht lange, bis Instagram und der Facebook Messenger einen ähnlichen Story-Modus einführen. Dieser wird nun auf Instagram verfeinert, wodurch er sich Snapchat noch mehr angleicht. So könnten Nutzer künftig darüber informiert werden, dass andere User einen Screenshot ihrer Story angefertigt haben.

"Testen Feature"

Instagram bestätigte, das Feature zu testen. In der Übersicht zu Aufrufen der Story taucht nun ein gestrichelter Kreis auf, der die Aufnahme von Screenshots anzeigt. Einige Nutzer beschwerten sich, dass sie genau wegen des Screenshot-Alarms von Snapchat zu Instagram gewechselt seien. Es gibt jedoch Wege, um das System auszutricksen – so kann das Smartphone in den Flugzeug-Modus versetzt werden, dann wird kein Alarm versandt. (red, 12.2.2018)