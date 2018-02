Politik im Karneval: Den Deutschen vergeht das Lachen nicht

Bei Karnevalsumzügen bekommt die deutsche Politik traditionell ihr Fett ab. Heuer konnten die Karnevalisten aus dem Vollen schöpfen

Deutschland feierte am Rosenmontag Karneval – Vor allem in diesem Jahr bieten sich innenpolitische Themen zur humoristischen Behandlung an. 135 Tage brauchten die Parteien, um einen Koalitionsvertrag zu finalisieren.