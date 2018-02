Judas-Priest-Gitarrist Glenn Tipton leidet an Parkinson

Der 70-jährige wird auf der aktuellen Tournee von Andy Sneap ersetzt

London/Wien – Judas Priest bringen demnächst ihr neues Album "Firepower" heraus und treten am 28. Juli in der Wiener Stadthalle auf. Die schlechte Nachricht: Gitarrist Glenn Tipton muss die Tournee auslassen. Der 70-jährige Musiker ist an Parkinson erkrankt und wird vorerst durch Andy Sneap, der "Firepower" ko-produzierte, ersetzt.

"Es ist wirklich wichtig, dass die Judas-Priest-Tournee gefahren wird", schrieb Tipton auf der Internetseite der Heavy-Metal-Urgesteine. "Ich verlasse die Band nicht, lediglich meine Rolle hat sich verändert. Es ist nicht auszuschließen, dass man mich auf der Bühne sieht, wenn ich mich dazu befähigt fühle (...)." (APA, 12.2.2018)