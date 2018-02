Ukrainisches TV: Keine Fußball-WM-Übertragung aus Russland

Der Senderchef spricht von einer "schweren Entscheidung"

Kiew – Trotz vorhandener Rechte wird das ukrainische öffentlich-rechtliche Fernsehen die Spiele der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nicht übertragen. "Das war eine schwere Entscheidung. Kann das öffentliche Fernsehen die WM in Moskau zeigen? Nein", sagte Senderchef Surab Alassanija in einem am Montag veröffentlichten Interview des Regierungskuriers.

Die Rechte seien bereits vor 2013 und somit vor Beginn der Ukraine-Krise erworben worden. Eine private Sendergruppe verzichte ebenfalls auf die ursprünglich geplante parallele Übertragung.

Seit der russischen Annexion der Halbinsel Krim im März 2014 und der anschließenden Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch Moskau sieht sich Kiew im Krieg mit dem Nachbarn. (APA, 12.2.2018)