Aus für Handys mit alter Technik: T-Mobile schaltet 2G ab

Veraltete Technologie wird mit schnelleren 3G ersetzt

Wenn das Handy ein E anzeigt, statt beispielsweise 4G oder LTE, dann braucht das mobile Surfen viel Geduld. Dann läuft die Datenübertragung nämlich über die in die Jahre gekommene 2G-Technologie "Edge". Damit soll für T-Mobile Kunden bis zum Sommer Schluss sein. Bis dahin will der der Mobilfunker in seinem gesamten Netz 2G abgeschaltet und durch die schnellere 3G-Technologie ersetzt haben. In einigen Bundesländern, wie dem Burgenland und der Steiermark, ist dies bereits geschehen.

Freie Frequenzen

Der Grund für die Abstellung ist, dass die T-Mobile freie Frequenzen für die wesentlich schnelleren Mobilfunktechnologien wie 5G und LTE braucht. Auch benötigt 2G eine höhere Antennenkapazität als aktuelle Mobilfunkstandards.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings bei der Umstellung: Kunden, die noch an ihrem Handy mit alter Technologie hängen, müssen sich ein neues Modell kaufen, wenn sie das Internet nutzen wollen. So unterstützen etwa das erste iPhone von Apple oder die Neuauflage des Nokia 3310 nur "Edge". Telefonieren ist mit den Geräten weiterhin klaglos möglich. (sum, 13.3. 2018)