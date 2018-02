"Rust": Populäres Survival-Game bringt zum Early-Access-Ende einige Änderungen mit sich

Grafik soll von Grund auf überarbeitet werden – Preis erhöht und Update-Zyklus abgeändert

Das populäre Multiplayer-Game "Rust" hat seine Early-Access-Phase nach vier Jahren offiziell verlassen. Mit der Änderung wird das Game einerseits teurer, es kostet statt 20 Dollar nun 35 Dollar und andererseits wird beim Update-Zyklus von wöchentlich auf monatlich umgestellt.

Grafik wird sich noch sehr deutlich ändern

An dem Spiel soll sich laut Macher Garry Newman allerdings noch vieles ändern. Unter anderem ist ein Refresh hinsichtlich der Grafik in Planung. Ein Entwickler schrieb in einem Blog-Post davon, dass sich die Visuals "von Grund auf" ändern werden.

surge Ein Trailer zu "Rust".

Auch Änderung beim Zielen

Hier wird an einem grafischen Einheitsbild gearbeitet. Im Laufe der Entwicklung soll es hierbei zu einer Inkonsistenz gekommen sein. Zudem gibt es eine Änderung beim Zielen mit einer Waffe. Zufällige Schwenks wurden entfernt, diese treten nur mehr dann auf, wenn länger gezielt hat ohne zu schießen. (red, 12.02.2018)