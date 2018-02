75. Filmfestspiele Venedig: Guillermo del Toro wird Juryvorsitzender

Der Regisseur hatte 2017 den Goldenen Löwen für den Film "Shape of Water" gewonnen

Venedig/Hollywood – Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro wird bei den 75. Filmfestspielen von Venedig (29. August bis 8. September) der internationalen Jury vorstehen. Das teilte das Festival am Montag mit. In Venedig werden del Toro acht internationale Persönlichkeiten der Filmwelt zur Seite gestellt. Wer, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Guillermo del Toro hatte im Vorjahr am Lido den Goldenen Löwe für sein fantasievolles Märchen "The Shape of Water" über eine ungewöhnliche Liebe gewonnen. "The Shape of Water" geht auch als Favorit in die 90. Oscar-Gala.

"Guillermo del Toro ist ein lebendes Beispiel für Freigiebigkeit. Er besitzt eine große Fantasie und eine seltene Sensibilität, dank derer er ein fantastisches Universum kreiert, in dem Respekt für Andersartigkeit, Liebe und Angst zusammenleben. Es ist eine Ehre für uns, dass er den Juryvorsitz übernimmt. Er wird ein sympathischer, neugieriger und leidenschaftlicher Jurypräsident sein", kommentierte Festivaldirektor Alberto Barbera. (APA, 12.2.2018)