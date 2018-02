Deutsche Dahlmeier triumphiert auch in Biathlon-Verfolgung

Österreicherinnen abgeschlagen: Innerhofer auf Rang 40 – Zdouc 58. und Letzte

Alpensia Pyeongchang – Die Deutsche Laura Dahlmeier hat auch im zweiten Biathlon-Damenrennen der Olympischen Spiele in Pyeongchang Gold gewonnen. Die 24-jährige Sprintsiegerin triumphierte am Montag bei schwierigen Windbedingungen in der Verfolgung über 10 Kilometer nach einer Strafrunde überlegen vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina (+ 29,4 Sek./4 Strafrunden) und der Französin Anais Bescond (29,6/1).

Die fünffache Hochfilzen-Weltmeisterin Dahlmeier holte im insgesamt dritten Biathlonbewerb in Südkorea die dritte Goldene für Deutschland. Katharina Innerhofer (29. nach dem Sprint) belegte nach fünf Strafrunden Platz 40, ihre österreichische Teamkollegin Dunja Zdouc (48.) landete mit acht Schießfehlern auf dem 58. und letzten Rang. Im Anschluss bestritten auch noch die Herren ihr Verfolgungsrennen. Julian Eberhard startet von der vierten Stelle aus. (APA; 12.2.2018)

Biathlon, Verfolgung Damen (10 km):

1. Laura Dahlmeier (GER) 30:35,3 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde)

2. Anastasiya Kuzmina (SVK) + 29,4 Sek. (4)

3. Anais Bescond (FRA) 29,6 (1)

4. Marte Olsbu (NOR) 1:07,3 Min. (4)

5. Hanna Öberg (SWE) 1:08,9 (3)

6. Denise Hermann (GER) 1:19,4 (2)

7. Veronika Vitkova (CZE) 1:37,3 (3)

8. Lena Häcki (SUI) 1:41,5 (4)

9. Tiril Eckhoff (NOR) 1:47,8 (5)

10. Mona Brorsson (SWE) 1:54,5 (1)



Weiter:

40. Katharina Innerhofer (AUT) 4:05,9 (5)

58. Dunja Zdouc (AUT) 8:03,8 (8). 58 Athletinnen am Start