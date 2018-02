Springer investiert in umstrittenes US-Startup Magic Leap

Magic Leap will eine Mixed-Reality-Brille auf den Markt bringen

Axel Springer steigt beim digitalen Hoffnungsträger und Spezialisten für Daten-Brillen Magic Leap ein. Man habe sich an einer Finanzierungsrunde für das US-Startup beteiligt, erklärte der Berliner Medienkonzern am Montag, ohne Details zu nennen.

Mixed-Reality-Brille

Das Unternehmen mit Sitz in Florida will 2018 eine Mixed-Reality-Brille auf den Markt bringen, die vor allem für Software-Entwickler gedacht ist. Damit sollen digitale Objekte mit Lichtfeldtechnologie in die reale Welt integriert werden. Springer will nach eigenen Angaben weiter in innovative Technologien investieren, "die großes Potenzial haben, um journalistische Inhalte und Rubrikenangebote in neuen Darstellungsformen und Umgebungen zu präsentieren".

Magic Leap gilt als sehr verschwiegen, hat von Investoren allerdings schon großen Vertrauensvorschuss bekommen. Die 2011 von Rony Abovitz gegründete Firma sammelte bisher rund 1,9 Milliarden Dollar ein – unter anderem von illustren Geldgebern wie dem chinesischen Online-Händler Alibaba, dem US-Internetriesen Google und der US-Großbank JP Morgan. (Reuters, 12.2.2018)