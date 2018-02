Partlhewson setzt für die ORF-Enterprise Cannes in Szene

Agentur entwickelte für die ORF-Repräsentanz die Sujets zum Werbefestival

Wien – Auftraggeber, Agenturen und Nachwuchstalente sind die Adressaten der Werbekampagne, die Partlhewson für die ORF-Enterprise entwickelte. Im Mittelpunkt stehen drei Sujets, die Österreichs Werbewirtschaft zur Teilnahme und zum Einreichen bei den Cannes Lions animieren sollen. Das weltweite größte Werbefestival geht heuer von 18. bis 22. Juni 2018 zum bereits 65. Mal über die Bühne.

Die drei Sujets der Werbeagentur kommen sowohl in Printanzeigen in Fachmedien als auch in Digitalmedien sowie redaktionell zum Einsatz und begleiten die gesamten Festivalaktivitäten der ORF-Enterprise in diesem Jahr, heißt es. (red, 12.2.2018)