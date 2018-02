Frauenvolksbegehren sucht erste 8140 Unterschriften

Vor 20 Jahren unterschrieben 650.000 Wahlberechtigte ein ähnliches Begehren

Wien – Ab heute, Montag, werben die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens um die ersten Unterschriften zur Einleitung einer Initiative, mit der sich auch das Parlament befassen muss. Unterstützt wird das Begehren unter anderem von den Grünen und der SPÖ.

Ab 12. Februar bis 12. März können Interessierte Unterstützungserklärungen in Gemeinde- und Bezirksämtern abgeben. Österreichweit sind 8140 Unterstützungsunterschriften auf den Gemeindeämtern notwendig, dass dann ein Volksbegehren durchgeführt wird.

Gleichstellung noch nicht erreicht

"Die Gleichstellung von Frauen und Männer ist leider nach wie vor nicht Realität. Umso wichtiger ist es, jene zu unterstützen, die sich für dringend notwendige Verbesserungen einsetzen. Dass sich die Regierung, allen voran Frauenministerin Bogner-Strauß, ablehnend gegenüber der Initiative verhält, ist befremdlich", betont Ewa Dziedzic, Sprecherin der Grünen Frauen Österreich und Bundesrätin.

Deshalb haben sich die Grünen entschlossen, einen offenen Brief an die Frauenministerin und an die Regierungsspitze, Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache, zu senden. Dziedzic: "Auch wenn sie nicht alle Ziele befürworten, sollten sie solche Anliegen unterstützen und die Forderungen zumindest ernstnehmen."

Schon vor 20 Jahren hat es ein Frauenvolksbegehren (mit teilweise anderern Forderungen) gegeben, damals wurde es von 650.000 Personen unterstützt.

Die SPÖ-Frauen haben in der Vorwoche erklärt, dass es von ihrer Seite ein "großes und deutliches Ja" zur Unterschrift für das Begehren gibt. (red, 12.2.2018)