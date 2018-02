Kanada gewann Gold im Eiskunstlauf-Teambewerb

Olympischen Athleten aus Russland vor den USA auf Platz zwei

Pyeongchang – Kanada hat im olympischen Teamwettbewerb der Eiskunstläufer seine erste Goldmedaille bei den Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Mit 73 Punkten verwiesen die Nordamerikaner die Olympischen Athleten aus Russland (66) auf Platz zwei. Die USA holten am Montag in der Gangneung Eisarena mit 62 Zählern Bronze.

Bei der Einführung des Teamwettkampfes vor vier Jahren in Sotschi hatten sich die Russen Gold gesichert, Kanada Silber. In Südkorea stand Kanada dank herausragender Leistungen des dreifachen Weltmeisters Patrick Chan und Gabrielle Daleman schon vor der abschließenden Kür der Eistänzer als Sieger fest. (APA, 12.2.2018)