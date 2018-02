Snowboarderin Gasser im Slopestyle weit von der Medaille weg

Villacherin fehlte bei teilweise sehr stürmischen Bedingungen das Glück. Triumph von US-Titelverteidigerin Anderson

Pyeongchang – Snowboarderin Jamie Anderson verteidigte am Montag im Phoenix Snow Park in Bokwang ihren vor vier Jahren in Sotschi geholten Titel im Slopestyle. Die 27-Jährige aus South Lake Tahoe, Kalifornien, in dieser Disziplin siebenfache X-Games-Siegerin, machte schon im ersten Lauf mit 83 Zählern alles klar. Weltmeisterin Laurie Blouin aus Kanada (76,33) belegte Rang zwei. Bronze ging an die Finnin Enni Rukarjarvi (75,38).

Österreichs Hoffnung Anna Gasser kam über Rang 15 nicht hinaus. Das durch Wind bei den Sprüngen gehandicapte Leichtgewicht kam im ersten Lauf auf 42,05 Punkte und im Finale auf 46,56.

Hoffnung Big Air

Gassers Paradedisziplin Bir Air steigt erst am 23. Februar, dem drittletzten Tag der Spiele. Die einschlägige Weltmeisterin hatte zuletzt auch bei den X-Games in Aspen triumphiert.

Nach Absage der Qualifikation am Vortag konnte der Bewerb selbst am Montagvormittag erst mit mehr als einstündiger Verspätung in Szene gehen. Vor allem die ersten Starterinnen hatten große Probleme mit dem böigen Wind. Alle Stürze endeten allerdings glimpflich.

Kreuzbandriss und Kritik

Gar nicht dabei war die Australierin Tess Coady. Die Juniorenweltmeisterin im Slopestyle und im Big Air hatte sich am Sonntag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen.

"Die Olympischen Spiele sind für mich zu einem abrupten Ende gekommen", schrieb die 17-Jährige bei Instagram: "Wurde beim Training vom Wind erwischt, wovon mein Kreuzband kein großer Fan war."

Der australische Skiverband forderte eine Untersuchung durch den internationalen Verband (Fis), ob das Training am Sonntag vor der dann abgesagten Slopestyle-Qualifikation überhaupt hätte stattfinden dürfen. (APA, sid, lü, 12.2.2018)

Snowboard, Slopestyle Damen:

1. Jamie Anderson (USA) 83,00 Pkt.

2. Laurie Blouin (CAN) 76,33

3. Enni Rukajärvi (FIN) 75,38

4. Silje Norendal (NOR) 73,91

5. Jessika Jenson (USA) 72,26

6. Hailey Langland (USA) 71,80

7. Sina Candrian (SUI) 66,35

8. Sofia Fjodorowa (OAR) 65,73

9. Yuka Fujimori (JPN) 63,73

10. Elena Könz (SUI) 59,00

Weiter:

15. Anna Gasser (AUT) 46,56