Wind verbläst Riesentorlauf der Damen auf Donnerstag

Zweite Absage nach Herrenabfahrt komprimiert alpines Olympia-Programm auf sieben Rennen innert sechs Tagen

Pyeongchang – Auch das erste Alpinrennen der Damen bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea konnte nicht plangemäß durchgeführt werden.

Wegen starken Windes und der Wettervorhersage für den Tag wurde der Riesentorlauf am Montag in Yongpyong abgesagt. Bereits am Sonntag war wegen heftiger Windböen keine Abfahrt der Herren in Jeongseon möglich gewesen.

Vor- und Nachprogramm

Der Riesentorlauf der Damen wurde auf kommenden Donnerstag verschoben. Bis dahin soll der Wind wieder schwächer sein.

An diesem Tag ist allerdings auch die Herrenabfahrt neu angesetzt. Die Riesentorlauf-Durchgänge werden davor (1.30 Uhr/MEZ) und danach (15.15 MEZ) gegeben.

Von Dienstag (Kombination Herren) bis Sonntag (Riesentorlauf Herren) stehen damit sieben alpine Rennen auf dem Programm. (Sigi Lützow, 12.2.2018)