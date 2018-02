ManUnited unterliegt Newcastle, Liverpool rückt heran

Nach 2:0 bei Southampton liegen die Reds nur noch zwei Punkte hinter Mourinho-Team, das beim Nachzügler ein 0:1 hinnehmen muss

Liverpool – Der FC Liverpool hat am 27. Spieltag der Premier League einen Pflichtsieg eingefahren. Am Sonntagabend gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 2:0 (2:0) beim Abstiegskandidaten FC Southampton und verringerte mit 54 Punkten den Rückstand auf den Tabellenzweiten Manchester United, der gegen Newcastle United patzte (0:1), auf zwei Zähler.

Auch Tottenham (52) ist Platz zwei näher gerückt. Zudem hat Chelsea (50) die Möglichkeit, mit einem Sieg im Montag-Heimspiel gegen West Bromwich Albion auf Rang vier vorzustoßen und sein Punktekonto auf 53 Zähler zu erhöhen.

Der brasilianische Nationalspieler Roberto Firmino (6.) erzielte die frühe Führung für Liverpool. Kurz vor der Pause erhöhte Mohamed Salah (42.), Afrikas Fußballer des Jahres 2017, auf 2:0.

Bei der Rückkehr des 84,5-Millionen-Mann Virgil van Dijk an seine alte Wirkungsstätte verlor dessen ehemaliger Klub das erste Spiel nach sechs Partien ohne Niederlage und bleibt auf Abstiegsplatz 18.

Der 26 Jahre alte Niederländer war Ende Dezember mit seinem Wechsel nach Liverpool zum teuersten Abwehrspieler der Fußball-Geschichte aufgestiegen.

In Newcastle sorgte der Schotte Matt Ritchie in der 65. Minute Uniteds zweite Niederlage in den jüngsten drei Spielen. Anthony Martial, Romelu Lukaku und Alexis Sanchez fehlte vor dem Tor die nötige Effizienz. "Wir hätten zehn Stunden spielen können und hätten kein Tor erzielt", meinte Trainer Jose Mourinho. Der Gegner hätte alles in die Waagschale geworfen. "Sie haben wie Tiere gekämpft", verlautete der 55-jährige Portugiese.

Der Aufsteiger verließ mit dem ersten Heimsieg seit Oktober 2017 nicht nur die Abstiegszone, sondern rückte gleich auf Rang 13 vor. Platz 18 ist allerdings nur zwei Zähler entfernt. (sid, APA – 11. 2018)