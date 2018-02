Rapid bei Admira: Pleite am Feld, Homophobie auf der Tribüne

Nach vielen Ausfällen stark verjüngte Niederösterreicher setzen sich gegen Hütteldorfer 2:1 durch – die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Pavelic. Rapid- Anhang fällt durch widerliches Transparent auf

Südstadt – Rapid ließ am Sonntag in der Südstadt alles liegen. Vor allem sich selber. Ohne Spirit verlor man. Nicht nur das Spiel. Die erste Halbzeit verlief, wie von den Trainern zuvor umschrieben. Goran Djuricin beklagte die schwerwiegenden Rapid-Ausfälle; Stefan Schwab, Louis Schaub, Boli Bolingoli.

Ernst Baumeister dagegen lobte sein neu zusammengewürfeltes Jungeherren-Komitee. Die fünf Neuen seien schließlich dafür da, zu tun, was sie dann zu G‘standenen machen werde. Er sei jedenfalls gespannt. Und siehe: So war es. Rapid kam zu überhaupt keiner, die Admira über hauptsächlich den Ex-Rapidler Lukas Grozurek doch (7., 10, 16., vor allem 43. Minute) zu halbwegs Aussichtsreichem.

Schauplatz war in der Südstadt vorerst freilich da wie dort eher das Mittelfeld. Und dort sah man allerlei Ballfehler, Herumschubserei und -schieberei. Andreas Heiß, der Schiedsrichter, hatte dennoch kaum Schwierigkeiten, die Gemächlichen in ihrer ostentativen Gemächlichkeit im Zaum zu halten. Erst in der 45. Minute rutschte Mario Pavelic dem Grozurek gelbgeahndet rein. So ging man dann auch in die Pause.

Und kam aus dieser nämlich zurück. Rapid deutlich vorwärtsorientierter, Admira dadurch etwas herausgeforderter. In der 69. Minute sind die Trainerworte dennoch Fleisch geworden. Aus einem Strafraumgestocher schob Sasa Kalajdzic rechts zum 18-jährigen Ligadebütanten Marco Hausjell. Und der traf so abgebrüht zum 1:0, wie Ernst Baumeister es angekündigt und Djuricin von, sagen wir Joelinton erträumt hatte.

Philipp Schobesberger war es dann in der 86. Minute, der mit einem schönen Weitschuss-Heber ausglich. Rapid drängte, Joelinton vergab und vergab. Dafür traf Mario Pavelic nach einem Freistoß per Kopf unhaltbar ins eigene Tor zum 2:1 für Admira (92.). Djuricin: "So was habe ich noch nie gesehen."

Derby-Nachspiel und neuer Vorfall

Ans Eingemachte geht es für Rapid aber sowieso erst am Montag. Da tagt der Senat eins der Bundesliga, um über das vergangene Derby zu beratschlagen und zu urteilen. Im dortigen Strafraum stehen Variationen von Tribünensperren. Und auch pekuniär Ordentliches bis zu 150.000 Euro. Da Rapid angekündigt hat, sich an den Verursachern möglichst schadlos halten zu wollen, wird das für Werfer noch einiges Kopfzerbrechen nach sich ziehen.

Der organisierte Rapid-Anhang selbst rekurierte in der Südstadt auch noch einmal auf das Derby. Man schoss sich erneut auf Austrias Raphael Holzhauser ein, der vor einer Woche von einem aufs Feld geworfenen Gegenstand verletzt worden war. Auf einem Plakat hieß es nun: "Dem Woamen platzt a Wimmerl auf und ihr machts an Skandal daraus". Das homophobe Statement garnierte man noch mit den Rufen "schwuler, schwuler FAK".

Dafür wurden andere Position gefestigt. pic.twitter.com/dhmsoQqP3H — Walter Reiterer (@footballaustria) February 11, 2018

Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek verurteilte bei kurier.at das Plakat. "Wir lehnen so eine Wortwahl eindeutig ab, der Verein bedauert das Transparent. Jegliche homophobe Anspielungen sind mit dem Leitbild des SK Rapid nicht vereinbar", heißt es dort. (wei, red – 11.2. 2018)

Bundesliga (22. Runde):

FC Admira – SK Rapid Wien 2:1 (0:0). Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 3.200, SR Heiß.

Tore: 1:0 (69.) Hausjell, 1:1 (86.) Schobesberger, 2:1 (92.) Pavelic (Eigentor)

Admira: Kuttin – Zwierschitz, Lackner, Petlach, Scherzer – Vorsager (62. Maier), Ebner – Hausjell (72. Merkel), Kalajdzic, Grozurek – Jakolis (87. L. Malicsek)

Rapid: Strebinger – Pavelic, M. Hofmann, Galvao, Auer – Petsos (82. Kvilitaia), Ljubicic – Ve. Berisha (66. Szanto), Murg, Schobesberger – Joelinton

Gelbe Karte: Pavelic

