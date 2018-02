Weimarer "Tatort" zwischen Puff und Museum: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Der kalte Fritte" sei "von allem ein bisschen zu viel", so Elmar Krekeler in seiner Kritik in der "Welt". "Und so geht es dem sechsten Fall für Dorn und Lessing wie unseren Schmutzklamotten, wenn wir uns wieder mal verdrückt haben an der Maschine. Am Ende ist alles ein bisschen kleiner, als es sein sollte. Und es ist – so bunt es zwischendurch in der Trommel aussah, so sehr wir gelacht haben – unglücklicherweise ziemlich einheitlich in der Farbe."

