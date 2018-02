Frauenvolksbegehren: Foul statt Frohsinn

Politeinsteigerinnen werden doch noch Visionen haben dürfen. Noch dazu, wo der Kanzler himself auch mit seiner Vision, die Mittelmeerroute schließen zu wollen, die Nationalratswahl gewonnen hat – und Voraussetzung dafür wäre bekanntlich nichts weniger als der Weltfrieden. (Nina Weißensteiner, 12.2.2018)

Abgesehen davon, dass dieses Vorgehen ähnlich skurril anmutet, als würden Österreichs Burschenschafter plötzlich eine PR-Frau für das Verlautbaren ihrer Pläne engagieren, enthält der Forderungskatalog für das Volksbegehren nicht wenige Anliegen, mit denen sich wohl viele Stimmberechtigte identifizieren können – etwa dass die Lohnungerechtigkeit beseitigt gehört oder dass es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung geben möge. Doch die Ministerinnen kaprizieren sich lieber darauf, dass eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden und eine Quote von 50 Prozent in der Berufswelt allzu weit gingen.

Hintergrund

Zwei Volksbegehren, das eine für die Gleichstellung der Frauen, das andere für das Rauchverbot in der Gastronomie, starten diese Woche mit dem Sammeln von Unterschriften. Notwendig sind jeweils etwas mehr als 8000 Unterstützer, damit die Plebiszite eingeleitet werden können.

Die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens unterzeichnen am Montag zum Auftakt im Bezirksamt des 15. Wiener Gemeindebezirks. Am Donnerstag stellen Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Paul Sevelda, Präsident der Krebshilfe, angesichts des anderslautenden Regierungsbeschlusses ihre Kampagne für das ursprünglich anvisierte Rauchverbot in der Gastronomie vor. (nw)