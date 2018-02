Helene Fischer sagte auch restliche Berlin-Konzerte ab, Wien soll aber halten

"Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert"

Berlin/Wien – Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (33) hat am Wochenende wegen eines akuten Infekts auch die letzten beiden von fünf geplanten Auftritten in Berlin abgesagt. "Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert", hieß es auf ihrer Facebookseite. Mittlerweile werde es zudem schwierig, so viele Ersatztermine zu finden, erfährt man dort auch.

Die ab Dienstag (13. Februar) in der Wiener Stadthalle geplanten fünf Konzerte sollen aber nach wie vor stattfinden, hieß es auf Anfrage beim Veranstalter. (APA, red, 11.2.2018)