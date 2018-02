Österreich nach Sieg gegen Deutschland Hallenhockey-Weltmeister

Sternstunde: 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in einem hochdramatischen Finale in Berlin – Kapitän Hasun: "Schöner geht es nicht"

Berlin – Es ist wahrlich eine Sternstunde für Österreichs Hockey-Sport. Das Herren-Nationalteam hat bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin erstmals Gold geholt. In einem dramatischen Finale wurde der dreifache Titelträger und Gastgeber Deutschland erst im Penaltyschießen mit 4:3 niedergerungen.

Das Endspiel war nichts für schwache Nerven. Österreich lag vor 8000 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle fast über die gesamte Dauer des Matches hinten. Zwischenzeitlich verkürzte das ÖHV-Team auf 1:2, kassierte zu Beginn der zweiten Hälfte das 1:3. Mit einem Doppelpack aus zwei kurzen Ecken rettete aber Stürmer Michael Körper Österreich ins Penaltyschießen. Der Ausgleich fiel 46 Sekunden vor Schluss.

Auch im Penaltyschießen war der 30-jährige Wiener Körper mit zwei Treffern entscheidend am Erfolg beteiligt. "Schöner geht es nicht", sagte Kapitän Xaver Hasun zum STANDARD nach dem Finale, "viel mehr kannst du nicht erreichen."

Mit insgesamt 17 Toren musste er sich in der WM-Torschützenrangliste nur dem Deutschen Christopher Rühr (19) geschlagen geben."Wenn du am Ende ohne Titel dastehst, fühlt sich das scheiße an", sagte Rühr und brachte die Stimmung der Gastgeber auf den Punkt. Nach WM-Bronze 2011 und WM-Silber 2015 komplettierte Österreich damit seinen Medaillensatz in der Halle. Im EM-Semifinale vor vier Wochen in Antwerpen hatte Österreich auf dem Weg zum Titel auch im Penaltyschießen die Oberhand gegen Deutschland behalten.

Bei den Damen wurden die Deutschen ihrer Favoritenstellung hingegen gerecht und holten den dritten Hallen-WM-Titel. Im Finale besiegten sie Titelverteidiger Niederlande 2:1 (0:0). (vet, APA, 11.2.2018)

Ergebnisse Hallen-Hockey-WM in Berlin



Finale: Österreich – Deutschland 3:2 i.P. (1:2, 3:3).

Tore: Uher (9.), Körper (33., 40.) bzw. Häner (6.), Zwicker (8.), Rühr (26.)

Spiel um Platz 3: Iran – Australien 5:0 (2:0)

Frauen:

Finale: Deutschland – Niederlande 2:1 (0:0). Tore: Lorenz (29.), Schröder (32.) bzw. Van Wijk (26.)



Bisherige Hallen-Hockey-Weltmeister:

2003 Leipzig: 1. Deutschland – 2. Polen – 3. Frankreich

2007 Wien: 1. Deutschland – 2. Polen – 3. Spanien

2011 Poznan (Posen): 1. Deutschland – 2. Polen – 3. ÖSTERREICH

2015 Leipzig: 1. Niederlande – 2. ÖSTERREICH – 3. Deutschland

2018 Berlin: 1. ÖSTERREICH – 2. Deutschland – 3. Iran