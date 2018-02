Österreich nach Sieg gegen Deutschland Hallenhockey-Weltmeister

Sternstunde: 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in einem hochdramatischen Finale in Berlin

Berlin – Österreichs Hockey-Team hat sich bei der Hallen-WM in Berlin zum Weltmeister gekrönt. In einem hochdramatischen Finale gewann der regierende Europameister gegen Gastgeber Deutschland vor 8.000 Zuschauern in der Max Schmeling-Halle 4:3 im Penaltyschießen. Nach 40 Minuten hatte es 3:3 (2:1) gestanden.

Deutschland lag fast über die gesamte Dauer des Matches in Führung, dennoch reichte es für die DHB-Auswahl nicht zum vierten Sieg bei der insgesamt fünften Hallen-WM. Dominic Uher (9.) und Michael Körper (33. und 39.), der auch den entscheidenden Penalty verwandelte, drehten die Partie zugunsten Österreichs und holten den ersten WM-Titel in der heimischen Hockey-Historie. (vet, 11.2.2018)

Ergebnisse Hallen-Hockey-WM in Berlin



Finale: Österreich – Deutschland 3:2 i.P. (1:2, 3:3).

Tore: Uher (9.), Körper (33., 40.) bzw. Häner (6.), Zwicker (8.), Rühr (26.)

Spiel um Platz 3: Iran – Australien 5:0 (2:0)

Frauen:

Finale: Deutschland – Niederlande 2:1 (0:0). Tore: Lorenz (29.), Schröder (32.) bzw. Van Wijk (26.)



Bisherige Hallen-Hockey-Weltmeister:

2003 Leipzig: 1. Deutschland – 2. Polen – 3. Frankreich

2007 Wien: 1. Deutschland – 2. Polen – 3. Spanien

2011 Poznan (Posen): 1. Deutschland – 2. Polen – 3. ÖSTERREICH

2015 Leipzig: 1. Niederlande – 2. ÖSTERREICH – 3. Deutschland

2018 Berlin: 1. ÖSTERREICH – 2. Deutschland – 3. Iran