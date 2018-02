TV- und Radiotipps für Montag, 12. Februar

Let’s talk about Sex, Der Saustall, Die Berge Koreas, Klimt, Jung & Schön, Loriots Ödipussi

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Schaden durch Autowaschanlage Das Tor einer automatischen Waschanlage beschädigte das Autodach eines Kunden. Die Versicherung des Waschanlagenbetreibers weigert sich, für den Schaden aufzukommen. Jetzt klagt der Oberösterreicher. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Let’s talk about Sex – Mit Aufklärung gegen Teenagerschwangerschaften Sexualkunde ist an rumänischen Schulen meist tabu. Die Folgen sind gravierend: Rumänien hat, gemeinsam mit Bulgarien, den höchsten Anteil minderjähriger Mütter in der EU. Daniela Draghici und Alexandra Miroslav wollen das Unwissen beseitigen und stoßen dabei auf heftigen Widerstand. Bis 20.15, Arte

foto: arte

20.15 SATIRE

Der Saustall (Coup de torchon, F 1981, Bertrand Tavernier) Was Louis de Funès für die französische Komik war, war Philippe Noiret für das französische Charakterschauspiel. In der Satire auf die Kolonialpolitik verliert er als Polizeichef alle Hemmungen. Mit Isabelle Huppert. Bis 22.20, Arte

20.15 NATUR

Bergwelten: Die Berge Koreas Kurz vor der Zehn-Millionen-Einwohner-Metropole Seoul befindet sich der Bukhansan – ein Berg mit drei Gipfeln, die fast 1000 Meter über die Hochhäuser der Stadt hinausragen. Der Bukhansan ist Teil einer Bergkette, die die Koreaner als das Rückgrat ihres Landes ansehen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 TV VON DAMALS

Seinerzeit 1990 Fünf Publikumslieblinge versammelte Teddy Podgorski im Jahr 1990 bei sich im Seinerzeit-Studio: Peter Alexander, Fritz Eckhardt, Heinz Holecek, Marcel Prawy und Otto Schenk. Sie erzählten einander die lustigsten und denkwürdigsten Begegnungen aus ihrem Leben – eine Runde, die es in dieser Form nur dreimal gegeben hat. Bis 21.50, ORF 3

22.20 MUTTERBINDUNG

Loriots Ödipussi (D 1987, Loriot) Paul ist 56 Jahre alt, Leiter des familieneigenen Möbelgeschäftes und lebt noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er die Frau fürs Leben findet und in eine eigene Wohnung ziehen möchte, versucht die eifersüchtige Mutter, dies um jeden Preis zu verhindern. Loriots Filmdebüt reicht nicht an seine Sketche heran, bietet aber solide Unterhaltung. Bis 23,45, MDR

22.30 EROTIKDRAMA

Jung & Schön (Jeune & Jolie, F 2013, François Ozon) Nachdem sie ihre Jungfräulichkeit im Urlaub verloren hat, prostituiert sich die 17-jährige Isabelle in Paris. Einer ihrer Freier stirbt. In vier Kapiteln beschäftigt sich Ozon mit dem sexuellen Erwachen einer jungen Frau, die dabei moralische Grenzen überschreitet. In der Hauptrolle überzeugt Marine Vacth, die derzeit auch in Ozons grellem Psychodrama Der andere Liebhaber im Kino zu sehen ist. Bis 23.55, ZDF

moviepilotindie

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag 1) Von Klimt bis Warhol – Die Heidi-Horten-Collection im Wiener Leopold-Museum. 2) Mit rabenschwarzem Humor dem Tod begegnen: Josef Haders neuer Film Arthur & Claire. 3) Ein Abend für Folger, Verfolgte und Unfolgsame: Florian Scheubas neues Programm. Um 23.30 Uhr folgt die Doku Ein Kuss macht Kasse – Klimt zwischen Kunst und Kommerz. Bis 0.00, ORF 2

0.00 100. TODESTAG

Klimt (A/D/GB/FR 2006, Raúl Ruiz) Der Jugendstilmaler Gustav Klimt (John Malkovich) liegt auf dem Sterbebett und berichtet im Fieberwahn seinem Freund Egon Schiele, der ihn malt, aus seinem ausschweifenden Leben. Es sind unchronologische Begegnungen mit berühmten Zeitgenossen, Frauen, Förderern und Feinden. Weniger Gewicht legt der Regisseur auf Klimts Kunstwerke und das Milieu seiner Zeit. Bis 1.30, ORF 2