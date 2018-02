Raffl netzt und die Flyers siegen

Unfassbarer Save von Lightning-Goalie Vasilievsky

Phoenix (Arizona) – Michael Raffl hat am Samstag in der National Hockey League (NHL) sein zehntes Saisontor erzielt. Der Kärntner Eishockey-Stürmer brachte die Philadelphia Flyers beim 4:3-Auswärtssieg nach Penaltyschießen bei den Arizona Coyotes in der 12. Minute mit 2:1 in Führung.

In der Entscheidung scheiterte Raffl bei seinem Penalty an Coyotes-Torhüter Antti Raanta, Nolan Patrick schoss die Flyers aber zum dritten Sieg in Folge.

Goalie Andrei Vasilievsky gelang beim 4:3-Sieg von Tampa Bay Lightning einer der Saves der Saison, zu bewundern in folgendem Tweet:

(APA, red, 11.2.2018)