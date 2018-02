Herren-Abfahrt wegen starken Windes abgesagt

Jury verschob das Rennen auf Donnerstag, Super G am Freitag

Jeongseon – Wegen des starken Windes und der schlechten Prognose für den Tag ist die Olympia-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Jeongseon bereits zeitig in der Früh (Ortszeit) abgesagt worden. Sie wird am Donnerstag um 3 Uhr MEZ nachgeholt. Der Super G findet dann am Freitag um 3 Uhr MEZ statt.

Bereits fünf Stunden vor dem Rennen war die Meldung an die Teams gegangen, dass wegen der Wettersituation die Gondel nicht in Betrieb und die Strecke für alle gesperrt sei. Die Athleten waren aufgefordert worden, im Hotel zu bleiben. Das befindet sich direkt am Fuße des Alpine Centers. (APA; 11.2.2018)