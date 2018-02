Generationswechsel an der Spitze der irischen Partei Sinn Fein

48-jährige McDonald übernimmt den Vorsitz der Partei

Dublin – In der Führung der nationalistischen irischen Partei Sinn Fein vollzieht sich ein Generationswechsel. An ihre Spitze ist am Samstag Mary Lou McDonald gerückt, die den Vorsitz von Gerry Adams übernahm.

Die Wahl einer Frau aus der jüngeren Generation, die nicht direkt in den Nordirlandkonflikt verwickelt war, bedeutet einen Bruch der Partei mit ihrer Vergangenheit als politischer Arm der extremistischen Irisch-Republikanischen Armee (IRA). Die 48-jährige McDonald wurde in Dublin geboren und stammt aus der irischen Mittelschicht. Adams hatte die linke Partei seit 1983 geführt. (Reuters, 10.2.2018)