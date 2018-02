Caritas kritisiert rassistischen Flüchtlingssketch

Man prüfe zudem rechtliche Schritte wegen einer Passage, bei der die Caritas Flüchtlingen angeblich teure Handys schenke

Klagenfurt/Wien – Ein Flüchtlings-Sketch, der bei den Faschings-Aufführungen der "Klagenfurter Stadtrichter" gezeigt worden ist, sorgt für heftige Kritik der Caritas. Wie Generalsekretär Klaus Schwertner sagte, prüfe man rechtliche Schritte wegen einer Passage um geschenkte Handys. Auch der Rest der Einlage stößt Schwertner auf: "Hier wurde eine Grenze überschritten."

Tatsächlich lassen die "Stadtrichter" in dem rund zehnminütigen Sketch kaum etwas aus. In einer "Integrationsklasse" treffen "Schüler" verschiedener Länder aufeinander. Der einzige "Österreicher" wird im Namen der Toleranz ständig benachteiligt, während die "Ausländerkinder" für kaum erbrachte Leistungen gute Noten bekommen. Besonders lautes Gelächter gibt es, als ein "indischer Schüler" seine Fluchtroute beschreibt: "Erst mit dem Tiger, dann Elefant, dann Boot, dann Zug, und in Österreich mit der Limousine."



Als der "Österreicher" in dem Sketch aufgefordert wird, seine "Mitschüler" doch mit ins Boot zu holen, stößt einer von ihnen panisch "Nein, nein, nix mehr Boot, nix mehr Gummiboot!" hervor. Auch tritt ein "ausländischer Hausmeister" auf, der gleich verkündet, nicht arbeiten zu wollen, denn das würden ja die Frauen erledigen. Und ausführlich diskutiert wird auch über ein topmodernes Smartphone, das "neue iPhone 20": "Hat Abdullah von Caritas. Nix gute Qualität, aber Abdullah ist gut Mann."

"Jede Lüge satirisch verstärkt"

Für Schwertner hat nicht nur dieser Teil das Fass zum Überlaufen gebracht: "Wir haben es schon mehrmals zur Anzeige gebracht, wenn jemand das Gerücht verbreitet hat, dass die Caritas teure Handys an Flüchtlinge verschenken oder ihnen iPhones finanzieren würde." Den Fasching sieht er grundsätzlich positiv, und auch künstlerische Freiheit sei wichtig: "Rassismus und Diskriminierung sind aber klar abzulehnen." Und rassistisch sei das Stück der "Stadtrichter" allemal: "Jedes Vorurteil, jede Lüge wird noch einmal auf satirische Weise verstärkt." Er stelle es sich zwar schwierig vor, gegen einen Faschings-Sketch rechtliche Schritte zu ergreifen: "Aber auch das prüfen wir."

Seit der Vorpremiere am 11. Jänner hatten die "Stadtrichter" ihr Programm elf Mal aufgeführt, am Samstagabend stand die letzte Vorstellung am Plan. "Stadtrichter"-Chef Willi Noll war am Samstag für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen. (APA, 10.2.2018)